Запасайтесь терпінням. Названо найспекотніші дні у червні (карта)

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Українців очікують дві хвилі спекотної погоди цього місяця. Метеорологи прогнозують значне підвищення температури 17 червня з подальшим посиленням жари 25 числа.

Про це йдеться на сайті Ventusky. На карті синоптики показали, як це буде виглядати в Україні.

Перша хвиля спеки — 17 червня

17 червня спекотна погода охопить не всю територію країни. За даними синоптиків, високі температури будуть спостерігатися переважно в південних та центральних регіонах. На півдні України термометри покажуть від +25 до +30 градусів тепла, тоді як в інших частинах країни температура триматиметься до +25 градусів.

Північні та західні області поки що залишаться у більш комфортному температурному режимі, проте вже відчують перші ознаки наближення літньої спеки.

Погода в Україні 17 червня

Друга хвиля 25 червня — спека вдарить з новою силою

25 червня метеорологи прогнозують значно потужнішу хвилю спеки, яка охопить більшу частину території України. Цього дня високі температури поширяться практично на всі регіони країни.

Особливо спекотно буде в окремих областях, де температура може перевищити позначку +30 градусів. Південні регіони знову стануть найбільш спекотними зонами, проте цього разу висока температура пошириться і на центральні та східні області.

Погода в Україні 25 червня

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