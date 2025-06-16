в Україні воно зберігає своє культурне, релігійне та ліричне значення

Ім’я Маргарита в російському інформаційному просторі дедалі частіше асоціюється з державною пропагандою. Причиною цього стала активна медійна діяльність Маргарити Симоньян — головної редакторки телеканалу RT та одного з ключових голосів кремлівської риторики.

"Телеграф" розпповість, що означає це імʼя в Україні. І чому українці вважають його добрим.

Симоньян відома жорсткою антизахідною позицією, підтримкою російського вторгнення в Україну та регулярними гучними заявами, які активно цитуються в ЗМІ. Унаслідок цього ім’я "Маргарита" в російській масовій свідомості почало викликати стійкі асоціації з пропагандою, дезінформацією та ідеологічною агресією.

Натомість в Україні ім’я Маргарита не має жодного політичного підтексту. Воно залишається суто традиційним жіночим ім’ям, яке активно використовують для новонароджених дівчат. За даними Міністерства юстиції України, Маргарита входить до числа популярних імен, які обирають батьки для доньок.

Згідно з етимологією, ім’я походить від грецького слова "margaritēs", що означає "перлина". У християнській традиції воно пов’язане зі святою мученицею Маргаритою — символом духовної чистоти.

Таким чином, у той час, як у Росії ім’я Маргарита стало уособленням телевізійної пропаганди, в Україні воно зберігає своє культурне, релігійне та ліричне значення — без політичного нашарування.

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