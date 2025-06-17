Потепління буде недовгим: коли в Україні знову зіпсується погода

Чого чекати від погоди в Україні найближчими днями

Після нетривалого похолодання у середині червня погода в Україні стабілізувалася, а стовпчики термометра поповзли вгору. Однак довго це не триватиме, оскільки нова хвиля дощів знову призведе до зниження температури повітря.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. За його прогнозом, тепла, але дощова погода зберігатиметься на більшій частині України протягом майже всього робочого тижня.

У цей період удень варто очікувати в середньому +24…+28 градусів. На півночі та заході буде прохолодніше – +22…+24.

Втім, вже у п’ятницю, 20 червня, відбудеться різке похолодання в більшості областей. Стовпчики термометрів опустяться до позначок +17…+19 градусів за Цельсієм. Трохи тепліше буде на сході та півдні, проте у вихідні похолодання дістанеться і туди.

Варто зазначити, що раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич давав аналогічний прогноз "Телеграфу". За його словами, з 16 по 20 червня очікується дуже комфортна погода. Втім, тепліти в Україні буде нерівномірно — спочатку температура підніметься на півдні та сході, а на північ та захід тепло прийде трохи згодом.

Погода 17 червня

Погода 18 червня

Погода 19 червня

Погода 20 червня

Нагадаємо, на заході України з кінця травня йдуть сильні дощі з періодичним градом та грозами. Через це в деяких областях вже розпочався сезон збирання білих грибів, які місцями встигли зрости до значних розмірів.