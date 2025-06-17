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Потепління буде недовгим: коли в Україні знову зіпсується погода

Автор
Геннадій Лубенець
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Автор
Погода
Погода. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чого чекати від погоди в Україні найближчими днями

Після нетривалого похолодання у середині червня погода в Україні стабілізувалася, а стовпчики термометра поповзли вгору. Однак довго це не триватиме, оскільки нова хвиля дощів знову призведе до зниження температури повітря.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. За його прогнозом, тепла, але дощова погода зберігатиметься на більшій частині України протягом майже всього робочого тижня.

У цей період удень варто очікувати в середньому +24…+28 градусів. На півночі та заході буде прохолодніше – +22…+24.

Втім, вже у п’ятницю, 20 червня, відбудеться різке похолодання в більшості областей. Стовпчики термометрів опустяться до позначок +17…+19 градусів за Цельсієм. Трохи тепліше буде на сході та півдні, проте у вихідні похолодання дістанеться і туди.

Варто зазначити, що раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич давав аналогічний прогноз "Телеграфу". За його словами, з 16 по 20 червня очікується дуже комфортна погода. Втім, тепліти в Україні буде нерівномірно — спочатку температура підніметься на півдні та сході, а на північ та захід тепло прийде трохи згодом.

Прогноз погоди на 17 червня.
Погода 17 червня
Прогноз погоди на 18 червня.
Погода 18 червня
Прогноз погоди на 19 червня.
Погода 19 червня
Прогноз погоди на 20 червня.
Погода 20 червня

Нагадаємо, на заході України з кінця травня йдуть сильні дощі з періодичним градом та грозами. Через це в деяких областях вже розпочався сезон збирання білих грибів, які місцями встигли зрости до значних розмірів.

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#Україна #Погода #Прогноз погоди