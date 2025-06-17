Ракетна атака на Україну: ворог запустив ракети з Ту-95МС, Ту-160 та кораблів, Київ атакували "Кинджалом" (оновлюється)

У нападі взяли участь залишки Чорноморського флоту РФ, бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 та винищувачі МіГ-31К

Російські окупанти влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ніч на 17 червня ворог запустив ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, а також "Калібри" з Чорного моря. Окрім цього, окупанти пустили по Києву "Кинджал" з МіГ-31К та масовано атакували столицю ударними БПЛА.

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02:35 Окупанти спробували запустити дві ракети "Кинджал" на Київ, обидві були ліквідовані, як повідомляє моніторинг. Вибухи фіксувалися у Київській області. Також підтверджуються чергові пускові маневри Ту-95МС та Ту-160, попередній час підльоту ракет – до 03:20.

02:30 Пуск балістичної ракети курсом на Київ. Перед цим повідомлялося про зліт додаткового МіГ-31К зі "Саваслєйкі".

02:26 Вибухи у Запоріжжі, попередньо місто атакували російські крилаті ракети.

02:20 ППО ліквідувала ракету Х-31П, яка летіла курсом на Воскресенське. Також повідомляється про повторні пуски ракет "Калібр" з Чорного моря.

02:15 Група "шахедів" розміром до 10 одиниць фіксується у морі курсом в бік Одеської області. У Київській області залишилося кілька безпілотників. 12 БПЛА фіксується в Сумській області. Моніторинг повідомляв про додаткові пуски БПЛА з району тимчасово окупованого Криму. Щодо ракет Х-101: попередні пуски, схоже за все, виявилися імітаційними. У повітрі перебуває 2 Ту-95МС та 1 Ту-160.

02:10 Ракету біля Запоріжжя, яка йшла курсом на Дніпро, ліквідували сили ППО.

02:05 Крилата ракета фіксується біля Запоріжжя, попередньо "Калібр". Про Х-101 з боку Сумщини повідомлень немає, ракети зникли (якщо взагалі були).

02:00 У Києві вже понад 20 постраждалих через російську атаку. Загалом зараз столиця від безпілотників відбилася.

01:55 Зафіксовано рух "Калібрів" через Херсонську область України.

01:45 Повідомляється про перші крилаті ракети Х-101 на Сумщині.

01:40 Окупанти атакували балістичними ракетами район Павлограда. Також відомо про пуски невизначеної кількості ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

01:35 Вибухи у Києві – попередньо, протиповітряна оборона збила запущений "Кинджал". Також столиця продовжує відбивати атаку ударних безпілотників ворога. Виникли проблеми з електропостачанням.

01:30 МіГ-31К у повітрі, загроза пусків аеробалістичних ракет "Кинджал".

01:20 Також повідомляється про можливі пуски ракет з борту бомбардувальників Ту-95МС.

01:10 Повідомляється про пуски ракет з Ту-160 з району аеродрому "Енгельс-2". Якщо пуски були реальними, очікувати ракети у повітряному просторі України можна за годину.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти в ніч на 26 травня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну, зокрема випустивши крилаті ракети Х-101 з борту бомбардувальників Ту-95МС. Чотири бомбардувальники запустили ракети у дві хвилі – з району Пензи та з району Пензенської області Росії. Мішенню ворог традиційно обрав виключно цивільну інфраструктуру України.

У ніч з 5 на 6 червня ворог влаштував ще одну ракетну атаку після погроз про відповідь на удар по аеродромах. По всій території України оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про зліт з авіабази "Олєнья" в Мурманській області РФ двох недобитих Ту-95МС та двох недобитих Ту-160 з авіабази "Бєлая" в Іркутській області, а також ще чотирьох недобитків Ту-95МС з інших баз. Також у морі перебували чотири кораблі з ракетами "Калібр" зі складу того, що залишилося від Чорноморського флоту Росії. Окупанти застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.