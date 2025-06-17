Що може зіпсувати настрій українцям вже наприкінці цього тижня

У п'ятницю, 20 червня, українців чекатиме "подарунок" від погоди

Протягом найближчих днів в Україні зберігатиметься помірно тепла та комфортна погода, однак до кінця тижня очікується зниження температури.

Початок тижня буде теплим, а в південних регіонах — навіть спекотним, однак така ситуація протримається недовго. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Вже 20 червня повітря почне охолоджуватись, за винятком південних областей. Крім того, на півночі країни періодично йтимуть дощі.

У Києві, за словами синоптикині, до п’ятниці триматиметься тепло, але вже 20–21 червня температура дещо знизиться.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Укргідрометцентр також прогнозує похолодання в Україні через нову хвилю дощів. У деяких регіонах стовпчики термометрів не сягнуть більше +19 градусів.

Нагадаємо, що найближчими днями нашу країну може накрити аномальний холод — до всього +6 градусів. Синоптики розповіли, де чекати зовсім не літньої погоди й додали, що прогноз може змінитись, адже дані постійно оновлюються.