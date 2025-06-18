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Усю країну заллє дощами: синоптики розповіли, коли українцям знадобляться парасольки

Автор
Геннадій Лубенець
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Погода
Погода. Фото Телеграф

Йде чергове похолодання

Початок цього тижня був відносно сухим та сонячним, проте незабаром погода в Україні знову зіпсується. Тому варто готуватися, що вихідні не надто підійдуть для відпочинку на свіжому повітрі.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Синоптики очікують, що сильні дощі з грозами пройдуть по всій території України, крім південних областей, вже 19 червня.

Відразу після цього спостерігатиметься суттєве похолодання. На півночі та заході температура повітря опуститься з +23…+25 до +16…+19, а інших частинах країни з +26…+30 до +18…+22.

На вихідних на потепління чекати не варто. І якщо у суботу відносно сухо буде в деяких областях на півдні та заході, то вже в неділю дощі йтимуться по всій території України.

Слід зазначити, що синоптики не виключають у цей період і те, що стовпчики термометрів у західних областях можуть ночами опускатися нижче +10 градусів. Тому людям, у яких є дрібна птиця або чутливі до перепадів температур рослини, варто подбати про утеплення.

Прогноз погоди на 21 червня.
Погода 21 червня
Прогноз погоди на 22 червня.
Погода 22 червня

Нагадаємо, на заході України з кінця травня йдуть сильні дощі з періодичним градом та грозами. Через це в деяких областях вже розпочався сезон збирання білих грибів, які місцями встигли зрости до значних розмірів.

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#Україна #Погода #Прогноз погоди