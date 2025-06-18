Усю країну заллє дощами: синоптики розповіли, коли українцям знадобляться парасольки

Йде чергове похолодання

Початок цього тижня був відносно сухим та сонячним, проте незабаром погода в Україні знову зіпсується. Тому варто готуватися, що вихідні не надто підійдуть для відпочинку на свіжому повітрі.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Синоптики очікують, що сильні дощі з грозами пройдуть по всій території України, крім південних областей, вже 19 червня.

Відразу після цього спостерігатиметься суттєве похолодання. На півночі та заході температура повітря опуститься з +23…+25 до +16…+19, а інших частинах країни з +26…+30 до +18…+22.

На вихідних на потепління чекати не варто. І якщо у суботу відносно сухо буде в деяких областях на півдні та заході, то вже в неділю дощі йтимуться по всій території України.

Слід зазначити, що синоптики не виключають у цей період і те, що стовпчики термометрів у західних областях можуть ночами опускатися нижче +10 градусів. Тому людям, у яких є дрібна птиця або чутливі до перепадів температур рослини, варто подбати про утеплення.

Погода 21 червня

Погода 22 червня

Нагадаємо, на заході України з кінця травня йдуть сильні дощі з періодичним градом та грозами. Через це в деяких областях вже розпочався сезон збирання білих грибів, які місцями встигли зрости до значних розмірів.