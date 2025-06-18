Було смачніше? Навіщо в СРСР у чай додавали соду - відповідь здивує

Існує три причини

В СРСР додавали соду в чай — це цікава практика, яка була популярною серед працівників залізниць і громадського харчування. Це явище стало частиною культурних традицій чаювання того часу.

"Телеграф" розповість, чому так робили. Вас здивує причина.

Навіщо в СРСР додавали соду до чаю

Люди вважали, що сода допомагала економити: завдяки їй чай здавався міцнішим при мінімальній кількості заварки. Однак основна причина полягала у покращенні смакових якостей напою.

Сама сода пом'якшувала воду, яка часто була жорсткою, роблячи чай більш насиченим і ароматним. Темний колір напою був додатковим бонусом, що додавав чаю "багатого" вигляду.

Ще однією цікавою особливістю є хімічний ефект. Якщо додати лимон до чаю з содою, напій стане світлішим, а без лимона він матиме темний насичений відтінок і особливий аромат, що стає яскравішим навіть при повторному заварюванні.

Для тих, хто хоче відтворити цей радянський спосіб, варто пам'ятати: сода найкраще підходить для розсипчастого чаю. У пакетованому чаї вона не дасть відчутного результату, крім зміни смаку.

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