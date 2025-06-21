Пекельна спека до +40 градусів накриє Україну. В яких регіонах і коли буде нестерпно

Насолоджуватись прохолодою залишилось недовго

В Україні тривалий час тримається доволі прохолодна погода, однак вже з наступного тижня значну частину території накриє спека. Термометри подекуди сягнуть позначки майже в +40 градусів.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що значне потепління очікується 26-27 червня. Однак, зауважимо, що дані порталу постійно оновлюються, тому прогноз ще може змінитись.

Погода 26 червня в Україні

У четвер, 26 червня, значну територію України очікує спекотна погода. Так, на заході країни вдень буде до +29 градусів, а на півночі — до +24 градусів. На сході стовпчик термометра вдень покаже до +26 градусів. Найспекотніша погода прогнозується в центрі країни, де буде вдень до +31 та на півдні — до +33 градусів. Опадів протягом доби синоптики не обіцяють.

Погода в Україні 26 червня

Погода в Україні 27 червня

У п'ятницю, 27 червня, українців очікує ще більша спека. Адже на півночі країни стовпчик термометра вдень сягне позначки до +30 градусів, а на сході — до +27 градусів. Центральні та південні області очікує спека до +37 градусів. Однак західним областям більше пощастить з погодою, адже тут вдень повітря прогріється до +24 градусів. Такій температурі сприятиме злива з грозою, яка почнеться в обід і триватиме майже до вечора.

Погода в Україні 27 червня

Погода в Україні 27 червня

Нагадаємо, вже найближчими днями Україну очікує аномальний холод, який триватиме майже два дні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що синоптик здивував прогнозом погоди на червень.