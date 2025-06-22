Ось які "іграшки" полюбляють дорослі: українців підкорив новий смішний мем

Гумор полягає в несподіваному контрасті між очікуванням і реальністю

Українці завжди знаходять спосіб підняти настрій навіть у найскладніші часи, перетворюючи буденні ситуації на джерело гумору. Один із таких прикладів — популярний мем, який набирає обертів у соцмережах, іронічно граючи на фразі "іграшки для дорослих".

Таке фото опублікували в одному з Telegram-каналів. Цей жарт складається з двох панелей і майстерно використовує подвійне значення цієї фрази.

Персонаж, схожий на мультяшну істоту, запитує у співрозмовниці: "Хочеш, застосуємо іграшку?". Цей момент підводить глядача до очікування чогось провокаційного чи навіть пікантного, адже у повсякденному вжитку "іграшки для дорослих" мають зовсім інше, більш відверте значення.

Праворуч фото з колажу миттєво розвіює всі припущення: той же персонаж ніжно "чухає спинку" іншому за допомогою гребінця — ось і "іграшка", про яку йшлося. Друга героїня лежить на подушці з виразом задоволення і тихо промовляє "Тааак…".

Мем про буденне життя та незвичні "іграшки для дорослих"

Гумор полягає в несподіваному контрасті між очікуванням і реальністю: замість провокації ми бачимо невинну та буденну сцену, що нагадує, що "іграшки для дорослих" можуть бути простими речами, які дарують задоволення і комфорт у звичайному житті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поки в Росії триває Петербурзький міжнародний форум, який слугує, зокрема, майданчиком для "духовних ініціатив", користувачі мережі висміюють "традиційні цінності" росіян. Від жартів про появу президента Путіна у мультику "Простоквашино" — до серйозних заяв про кримінальну відповідальність за "крадіжку традиційних цінностей" – усе це стало приводом для численних мемів.