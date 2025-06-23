Не захочете садити щось інше: яка зелень для салату росте неймовірно швидко

Стратегія дозволяє забезпечити родину свіжими вітамінами з власного городу

На городах по всій Україні зараз активно висаджують зелень, яка швидко росте і може дати перший урожай вже через тиждень. Найпопулярнішим вибором став крес-салат — його можна зрізати буквально через сім днів після посіву.

Але посадити можна не тільки цю рослину. "Телеграф" розповість, що можна посадити ще на городі.

Руккола також швидко завойовує грядки городників. Ця ароматна зелень з'являється через 7-10 днів і не потребує особливого догляду. Багато хто вибирає шпинат, особливо зараз, коли ще не встановилась сильна спека.

Салат листковий різних сортів дає урожай через 2-3 тижні, а кінза радує своїм пряним ароматом приблизно в ті ж терміни. Любителі італійської кухні активно висаджують базилік, який хоча і потребує тепла, але швидко розростається.

Головною умовою швидкого росту залишається регулярний полив та вибір правильного місця на городі. Багато городників практикують посів крес-салату кожні два тижні, щоб мати свіжу зелень протягом всього літа.

Така стратегія дозволяє забезпечити родину свіжими вітамінами з власного городу вже до кінця червня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити помідори на городі від попелиці та білокрилки.