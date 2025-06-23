Українців може "накрити" без попередження. Що очікується вже 25 червня
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Вчені очікують на нові шторми
Вчені попереджають про нову магнітну бурю вже в середині цього тижня, яка сягне 5 балів. Ймовірно, що вона стане наслідком потоку сонячного вітру, який витікає з діри в атмосфері Сонця.
Землі загрожує те, чого вчені чекали з тривогою — велетенська діра в атмосфері Сонця знову повертається у наш бік. З неї виривається потужний потік сонячного вітру, який вже 25 червня ввечері може врізатись у магнітне поле планети, повідомили на сайті дослідження космічної погоди "Spaceweather".
За попередніми даними, очікується геомагнітна буря рівня G1 або 5-бальна. Такі бурі є сильними.
Однак фахівці попереджають, що ситуація може змінюватися буквально кожні десять хвилин, адже дані надходять від активності на світилі. Тобто якщо зараз все вказує на магнітну бурю, то ближче до х-дня вона може несподівано зникнути з графіка.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що категорично не можна робити 23 червня, аби не накликати на себе проблеми й горе. Серед таких заборон є: не бажати комусь зла, не брати і давати в борг.