Новий будинок з ділянкою та валюта "під матрацом": цікаві деталі декларації українського судді
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Житловий будинок та земельна ділянка з’явилася у судді та його дружини минулого року
Суддя Артмемівського держрайонного суду Донецької області Феняк Олександр за 2024 рік отримав нерухомість і заробив майже мільйон гривень. При цьому "під матрацом" він зберігає велику суму.
Про це стало відомо із декларації судді за 2024 рік. У ній також зазначені дані про доходи та майно членів його сім’ї.
У документі зазначено, що минулого року Феняк разом із дружиною Мариною Вєтровою придбали земельну ділянку у Гатному Київській області за 8 120 гривень. Також пара купила у цьому селі житловий будинок.
Феняк володіє земельною ділянкою у селі Менчикури Київської області. Його дружина має ділянку в Запоріжжі. У декларації зазначено, що суддя орендує квартиру у Дружківці Донецької області з 2023 року, а його дружина орендує житло у Києві.
У графі транспортних засобів зазначається, що подружня пара має два автомобілі: дві Toyota Corolla 2011 року випуску.
За 2024 рік Феняк заробив 971 724 гривень, а також отримав від своєї дружини 1 205 500 – перерахування коштів, одержаних від відчуження майна. Тим часом його дружина отримала 7357500 гривень від відчуження нерухомого майна.
На банківських рахунках Феняк зберігає 48 298 гривень, а готівкою – 90 000 доларів. Його дружина загалом зберігає на банківських рахунках 1929 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки заробляє та чим володіє суддя Окружного адміністративного суду Києва Клочкова Наталія Вікторівна.