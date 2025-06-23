Новий будинок з ділянкою та валюта "під матрацом": цікаві деталі декларації українського судді

Житловий будинок та земельна ділянка з’явилася у судді та його дружини минулого року

Суддя Артмемівського держрайонного суду Донецької області Феняк Олександр за 2024 рік отримав нерухомість і заробив майже мільйон гривень. При цьому "під матрацом" він зберігає велику суму.

Про це стало відомо із декларації судді за 2024 рік. У ній також зазначені дані про доходи та майно членів його сім’ї.

У документі зазначено, що минулого року Феняк разом із дружиною Мариною Вєтровою придбали земельну ділянку у Гатному Київській області за 8 120 гривень. Також пара купила у цьому селі житловий будинок.

Скріншот декларації Олександра Феняка

Феняк володіє земельною ділянкою у селі Менчикури Київської області. Його дружина має ділянку в Запоріжжі. У декларації зазначено, що суддя орендує квартиру у Дружківці Донецької області з 2023 року, а його дружина орендує житло у Києві.

Скріншот декларації Олександра Феняка

У графі транспортних засобів зазначається, що подружня пара має два автомобілі: дві Toyota Corolla 2011 року випуску.

Скріншот декларації Олександра Феняка

За 2024 рік Феняк заробив 971 724 гривень, а також отримав від своєї дружини 1 205 500 – перерахування коштів, одержаних від відчуження майна. Тим часом його дружина отримала 7357500 гривень від відчуження нерухомого майна.

Скільки заробляє суддя Олександр Феняк/скріншот декларації

На банківських рахунках Феняк зберігає 48 298 гривень, а готівкою – 90 000 доларів. Його дружина загалом зберігає на банківських рахунках 1929 гривень.

Які заощадження має Олександр Феняк

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки заробляє та чим володіє суддя Окружного адміністративного суду Києва Клочкова Наталія Вікторівна.