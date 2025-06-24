"Завжди рахуйте гроші!": клієнтка ПриватБанку розповіла про пастку банкоматів

Клієнтка застерегла інших

Клієнтка "ПриватБанку" поскаржилася, що банкомат видав їй не всю суму, яку вона хотіла зняти. Намагання повернути гроші успіху не мали, банк відповів стандартними відписками.

Про це жінка розповіла на порталі "Мінфін". Інцидент трапився 31 травня, жінка намагалася зняти 18 000 гривень. За її словами, банкомат видав лише 16 400 гривень. За словами клієнтки, одразу гроші вона не перерахувала, адже була з маленькою дитиною — приїхала з лікарні на вихідні.

Виявивши нестачу грошей, жінка звернулася до банку наступного дня, банк відмовив у поверненні. Відповідь була стандартною — "збоїв не зафіксовано, надлишку готівки немає". Проте жодних доказів видачі повної суми (відео з камери чи підтвердження фактичної видачі кожної купюри) надано не було.

"Це неприпустимо. Замість реального розслідування — формальна відписка. А я залишилась без частини грошей у дуже складній життєвій ситуації. Хочу попередити інших клієнтів — завжди рахуйте кошти одразу, фіксуйте на відео, бо довести щось після — майже неможливо", — пише клієнтка.

Жінка скаржиться на неможливість повернути кошти

Вона додала, що картка, з якої вона знімала гроші — соціальна, туди приходять гроші на дітей. Вона знімала з нею всю суму, потрібно було заплатити за нічну енцефалограму дитині з епілепсією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 1 червня 2025 року "ПриватБанк" знизив ліміт на перекази коштів для громадян. Максимальна сума переказів між рахунками фізичних осіб по Україні знизилася.