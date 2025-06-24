Варто бути насторожі. Що загрожує українцям до 26 червня

Метеорологи попереджають про високий ризик пожежної небезпеки

Разом з дощами в більшості регіонах України триватиме пожежна небезпека. Її оголосили на 24, 25 та 26 червня 2025 року включно.

Станом на 24 червня 2025 року в більшості центральних, південних і деяких східних областей України зафіксовано надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Відповідна мапа є в Українському гідрометеорологічному центрі.

Найвищий рівень небезпеки 24 червня спостерігається на території:

Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Одеської, Вінницької, Чернівецької, Хмельницької та Івано-Франківської областей та в Автономній Республіці Крим.

Найвищий рівень небезпеки 25 червня спостерігається на території:

Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Одеської, Вінницької, Чернівецької, Хмельницької та Івано-Франківської областей та в Автономній Республіці Крим.

Найвищий рівень небезпеки 26 червня спостерігається на території:

Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Одеської, Вінницької, Чернівецької, Хмельницької, Закарпатській та Івано-Франківської областей та в Автономній Республіці Крим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не можна робити 24 червня.