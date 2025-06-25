Кривава річка та силует княгині: що цікавого можна почути про Червоногородський замок (фото)

Під час Першої та Другої світових воєн тоді сучасний та унікальний замок перетворився на руїни — втім, краса об'єкта й міфи довкола нього змушують закохатися в нього

Українські села часто приховують багато цікавого та несподіваного, а мандрівники охоче люблять послухати місцеві легенди, які зачаровують із перших слів. Так, у Ниркові на Тернопільщині збереглися руїни замку, який колись стояв у давньому місті Червоногород — поселення, історія якого сягає часів Русі.

"Телеграф" розповідає детально про цю локацію.

Історія

За стародавніми джерелами, у IX столітті на цьому місці існувала резиденція руських князів.

Розташування Червоногородського замку на мапі

У XIV столітті замок належав князям Коріатовичам, які спорудили дерев'яну фортецю, а на початку XVII століття львівський каштелян Микола Данилович звів муровану оборонну споруду.

Пізніше, у XVIII столітті, власник Кароль Понінський частково перебудував замок у палац у псевдоренесансному стилі, який прикрашали меблі з Нюрнберга, колекція зброї, парк із фонтаном і теплицею.

Палац на місці замку

Інтер'єр Червоногородського замку

Однак об'єкти зазнали значних руйнувань під час Першої та Другої світових воєн, а також через радянську окупацію.

Сьогодні замок і палац знаходяться в стані руїн і перебувають у власності Тернопільської єпархії ПЦУ. У 2024 році було підписано меморандум про їхню реставрацію та збереження за підтримки меценатів і благодійників.

Сучасний вигляд Червоногородського замку

Сучасний вигляд Червоногородського замку

Цікаві легенди про Червоногородський замок

Ця споруда оточена численними чутками та цікавими фактами. За однією з легенд, назва "Червоногород" пов'язана з кольором води в місцевій річці, яка нібито стала червоною після запеклих битв за фортецю. Існує також легенда про привида княгині, що мешкає серед руїн замку. Вважається, що її жорстоко вбили під час одного з нападів, і досі її дух не знаходить спокою. Місцеві жителі іноді стверджують, що бачать її силует у нічний час.

Будівля Червоногородського замку зсередини

Ще одна легенда говорить про прокляття замку і навколишньої місцевості, пов'язане з давніми міжусобицями та зрадою, які відбувалися тут у середньовіччі. За повір'ям, кожен, хто намагався відновити або захопити замок, стикався з численними лихами і нещастями. Також існує міф про підземні ходи, що нібито проходять під замком і з'єднують його з іншими замками та монастирями регіону. Ці ходи нібито слугували для таємних зустрічей, перевезення скарбів і порятунку під час облоги.

Як дістатися унікальної пам'ятки

Щоб дістатися Червоногородського замку, потрібно спочатку доїхати на маршрутці з міста Заліщики до села Нирків, що розташоване приблизно за 5 кілометрів. З Ниркова до замку доведеться пройти близько 5 кілометрів пішки мальовничою місцевістю. Ця прогулянка дозволить насолодитися красою навколишньої природи і підготуватися до вражаючого виду руїн замку.

Руїни Червоногородського замку

Червоногородський замок є важливою історичною пам'яткою західного Поділля, що приваблює туристів, зокрема через близькість до Джуринського водоспаду.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про однойменний водоспад на Тернопільщині. Це — справжня гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення. Крім того, Червоногородський (Джуринський) водоспад є найвищим рівнинним водоспадом в Україні.