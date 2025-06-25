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Кривава річка та силует княгині: що цікавого можна почути про Червоногородський замок (фото)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Історія та легенди про Червоногородський замок Новина оновлена 25 червня 2025, 20:11
Історія та легенди про Червоногородський замок. Фото Колаж "Телеграфу"

Під час Першої та Другої світових воєн тоді сучасний та унікальний замок перетворився на руїни — втім, краса об'єкта й міфи довкола нього змушують закохатися в нього

Українські села часто приховують багато цікавого та несподіваного, а мандрівники охоче люблять послухати місцеві легенди, які зачаровують із перших слів. Так, у Ниркові на Тернопільщині збереглися руїни замку, який колись стояв у давньому місті Червоногород — поселення, історія якого сягає часів Русі.

"Телеграф" розповідає детально про цю локацію.

Історія

За стародавніми джерелами, у IX столітті на цьому місці існувала резиденція руських князів.

Де знаходиться Червоногородський замок на карті
Розташування Червоногородського замку на мапі

У XIV столітті замок належав князям Коріатовичам, які спорудили дерев'яну фортецю, а на початку XVII століття львівський каштелян Микола Данилович звів муровану оборонну споруду.

Пізніше, у XVIII столітті, власник Кароль Понінський частково перебудував замок у палац у псевдоренесансному стилі, який прикрашали меблі з Нюрнберга, колекція зброї, парк із фонтаном і теплицею.

Палац на місці Червоногородського замку
Палац на місці замку
Червоногородський замок у XVIII столітті, інтер'єр
Інтер'єр Червоногородського замку

Однак об'єкти зазнали значних руйнувань під час Першої та Другої світових воєн, а також через радянську окупацію.

Сьогодні замок і палац знаходяться в стані руїн і перебувають у власності Тернопільської єпархії ПЦУ. У 2024 році було підписано меморандум про їхню реставрацію та збереження за підтримки меценатів і благодійників.

Червоногородський замок, сучасний вигляд
Сучасний вигляд Червоногородського замку
Червоногородський замок, сучасний вигляд
Сучасний вигляд Червоногородського замку

Цікаві легенди про Червоногородський замок

Ця споруда оточена численними чутками та цікавими фактами. За однією з легенд, назва "Червоногород" пов'язана з кольором води в місцевій річці, яка нібито стала червоною після запеклих битв за фортецю. Існує також легенда про привида княгині, що мешкає серед руїн замку. Вважається, що її жорстоко вбили під час одного з нападів, і досі її дух не знаходить спокою. Місцеві жителі іноді стверджують, що бачать її силует у нічний час.

Червоногородський замок, вигляд зсередини
Будівля Червоногородського замку зсередини

Ще одна легенда говорить про прокляття замку і навколишньої місцевості, пов'язане з давніми міжусобицями та зрадою, які відбувалися тут у середньовіччі. За повір'ям, кожен, хто намагався відновити або захопити замок, стикався з численними лихами і нещастями. Також існує міф про підземні ходи, що нібито проходять під замком і з'єднують його з іншими замками та монастирями регіону. Ці ходи нібито слугували для таємних зустрічей, перевезення скарбів і порятунку під час облоги.

Як дістатися унікальної пам'ятки

Щоб дістатися Червоногородського замку, потрібно спочатку доїхати на маршрутці з міста Заліщики до села Нирків, що розташоване приблизно за 5 кілометрів. З Ниркова до замку доведеться пройти близько 5 кілометрів пішки мальовничою місцевістю. Ця прогулянка дозволить насолодитися красою навколишньої природи і підготуватися до вражаючого виду руїн замку.

Що залишилося від Червоногородського замку
Руїни Червоногородського замку

Червоногородський замок є важливою історичною пам'яткою західного Поділля, що приваблює туристів, зокрема через близькість до Джуринського водоспаду.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про однойменний водоспад на Тернопільщині. Це — справжня гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення. Крім того, Червоногородський (Джуринський) водоспад є найвищим рівнинним водоспадом в Україні.

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