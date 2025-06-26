Схоже на Трампа: голубиний послід на вікні змусив замислитись відомого історика (фото)

У мережі порадили виставити скло на аукціон

У кожному з нас живе художник і за певного збігу обставин зовсім несподівані "шедеври" можна знайти навіть у звичайних речах. Наприклад, голуб, який зробив свою брудну справу на лобове скло автомобіля, може змусити задуматися про сучасні реалії геополітики.

Так відомий український історик Олександр Зінченко звернув увагу на те, що пернатий негідник намалював на його автомобілі образ, який дуже нагадує президента США Дональда Трампа. Відповідний знімок він оприлюднив у своєму Facebook.

"Між іншим про голубів. Не знаю, як це йому вдалося, але в мене на шибці тепер портрет "маслом". На кого схожий?", — написав він.

Картина невідомого голуба

Журналіст "Телеграфа" Ігор Тимофеєв у коментарях до запису зазначив, що вигляд Трампа насправді може знайтися будь-де. Навіть у звичайному продуктовому магазині.

Інші користувачі відзначили, що це більше нагадує Бівіса і Баттхеда з популярного американського мультфільму про двох не найрозумніших підлітків.

Бівіс та Баттхед

Інші користувачі мережі теж мовчати не стали.

Реакції на голубине мистецтво

Нагадаємо, Трамп та президент України Володимир Зеленський зустрілися на саміті НАТО. У мережі вже почали жартувати, що Зеленський приїхав туди в костюмі та запасом карт.