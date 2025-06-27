Ніколи не купуйте цю картоплю на базарі: як правильно обрати овоч (фото)

На перший погляд домашня ринкова картопля здається натуральною, але саме там ховається найбільший ризик

Купувати картоплю на ринку у наш час не варто, адже вона може бути зеленою. Її все частіше продають просто з грядки, не очищаючи від землі, через це покупці не можуть помітити характерне зелене забарвлення.

"Телеграф" розповість, чому не варто купувати таку картоплю. А також, як перевіряти овоч.

На жаль, більшість продавців не попереджають про це або самі не знають про те, що продають такі овочі. Зелену картоплю часто продають упереміш із нормальною, і покупець дізнається про проблему вже вдома, коли миє та чистить овочі.

Зелена картопля може мати великий показник соланіну. Соланін — це природна токсична речовина, яка виробляється у бульбах картоплі під впливом світла або при неправильному зберіганні.

Соланін у картоплі

Де краще купувати якісну картоплю:

У фермерських магазинах або на фермерських онлайн-платформах — продукція проходить перевірку, а виробники зацікавлені у якості, бо працюють на репутацію.

— продукція проходить перевірку, а виробники зацікавлені у якості, бо працюють на репутацію. У супермаркетах із надійними постачальниками – зазвичай картопля чиста, і видно, чи є зелена.

– зазвичай картопля чиста, і видно, чи є зелена. Через знайомих фермерів – якщо ви впевнені у методах вирощування і зберігання.

– якщо ви впевнені у методах вирощування і зберігання. На спеціалізованих аграрних ярмарках – часто там овочі вже перебрані та миті, що дозволяє одразу оцінити стан картоплі.

На що звертати увагу при виборі картоплі

• Шкірка повинна бути однорідного світло-коричневого або жовтуватого кольору;

• Уникайте зелених плям, паростків і м’якої картоплі;

• Краще обирати миту або хоча б очищену від землі картоплю – це дозволить побачити її якість.

Якщо вже купили картоплю і помітили зелені ділянки — їх потрібно щедро вирізати або взагалі викинути такі бульби. Не варто ризикувати здоров’ям.

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