Не купуйте таку ковбасу: як не нарватися на шкідливий продукт у магазині

За красивими назвами часто виявляється зовсім не корисний продукт

Ковбаса є одним із найпопулярніших продуктів на столах українців. Великий попит породив і великий асортимент на полицях магазинів, але, на жаль, деякі види ковбас криють у собі серйозну небезпеку для організму.

Видання "РБК-Україна", посилаючись на експертів із харчування, розповіло про те, яку ковбасу не варто купувати українцям та в чому її небезпека.

Які шкідливі ковбаси є в українських магазинах

Як не дивно, часто шкідливою ковбасою виявляється саме та, яка позиціюється як корисна.

"У супермаркетах все частіше можна побачити ковбасу з маркуванням "фітнес", "дієтична", "для здорового харчування". Але, як попереджають експерти з харчування, за цими яскравими обіцянками часто ховається продукт, який не має нічого спільного з користю. Найгірша з них — це так звана "варена індича ковбаса" або "ковбаса з курки" із позначками "без жиру" чи "з низьким вмістом калорій". Саме її найчастіше купують ті, хто прагне схуднути або харчуватися правильно", — йдеться у матеріалі.

Чим небезпечна така ковбаса

Як пишуть журналісти, за привабливою назвою ховається продукт, який часто складається переважно з механічно обробленого м’яса (МОМ), крохмалю, соєвого білка, підсилювачів смаку (глутамат натрію), барвників та консервантів. Такі ковбаси мають мінімальну харчову цінність, а кількість справжнього м’яса в них критично мало.

"За словами дієтологів, продукти з написами "дієтична ковбаса" або "для фітнес" створюють ілюзію безпечності. Але якщо уважно вивчити склад, стає зрозуміло — у багатьох випадках це фактично перероблені залишки м’ясного виробництва з додаванням дешевих замінників білка. Крім того, такі ковбаси можуть містити велику кількість солі — до 2,5 грамів на 100 грамів продукту, що перевищує денну норму для людей із гіпертонією.

Особливо небезпечно вживати таку ковбасу щодня, як заміну м’ясу в бутербродах чи салатах. Накопичення хімічних добавок в організмі може викликати порушення обміну речовин, проблеми зі шлунково-кишковим трактом та погіршення самопочуття", — стверджується у статті.

Як правильно вибрати ковбасу

Експерти радять обирати варіанти з коротким складом, без Е-добавок та консервантів.

"Уважно читайте етикетку продуктів, зазвичай там вказується — відсотковий склад м’яса, консерванти, підсилювачі смаку", — резюмують експерти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно вибрати майонез.