Вийшов черговий номер науково-практичного журналу "Превентивна медицина. Теорія і практика"

Сімейні лікарі та лікарі вузьких спеціальностей в Україні регулярно отримують інформацію про останні дослідження вітчизняних і світових науковців і галузі попередження хвороб. Журнал "Превентивна медицина" видається ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" і є нині єдиним спеціалізованим виданням про попередження і профілактику захворювань та їхніх ускладнень.

Черговий випуск журналу містить багато актуальних тем.

До наступного сезону захворюваності грипом та ГРВІ, головна наукова установа в галузі епідеміології пропонує сімейним лікарям статтю "Противірусна активність флавоноїдів: механізми дії та перспективи застосування"

Серед інших важливих тем:

Соціально значущі інфекції у військовослужбовців (частина 1);

Оцінка впливу забруднення атмосферного повітря на захворюваність окремими інфекційними хворобами, що поширюються повітряно-крапельним шляхом за період 2015–2024 рр. в Україні;

До питання розробки предикторів виходу з інфекційного процесу, пов’язаного з COVID-19;

Тривожно-депресивний синдром у пацієнтів з Long-COVID та ураженнями центральної нервової системи;

Роль фармаконагляду у превентивній медицині.

Матеріали журналу доступні лікарям без передплати на офіційному сайті видання — preventmed.com.ua

Видання виходить щоквартально і позиціонується як видання створене як "база знань і платформа обміну досвідом для лікарів, які не тільки лікують наявні хвороби, а й піклуються про те, щоб попереджувати захворювання і їх хронізацію".