Росія атакувала Чернівці. Є загиблі та постраждалі, куди поцілили (фото)

Місто атакували дронами та ракетою

Внаслідок російської масованої атаки у Чернівцях є загиблі та постраждалі. Росіяни скерували на місто чотири дрони та 1 ракету.

Про це повідомляє голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Він закликав громадян не наближатись до локацій падіння уламків.

UPD: Кількість загиблих у Чернівцях зросла до 4 осіб. У лікарні померло двоє важкопоранених — жінка приблизно 45 років і чоловік приблизно 65 років.

"На превеликий жаль, від падіння уламків ворожих обʼєктів у Чернівцях загинули дві людини — 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще 4 особи — важкопоранені. За їх життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані", — каже Запаранюк, станом на 8:00.

Вибух у Чернівцях

Він додає, що ще 10 людей отримали легкі ушкодження. Їм вже надана медична допомога на місці. Внаслідок атаки у Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

"Маємо наслідки і на території Сторожинецької громади. Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там обійшлося без жертв і поранених. На місцях працюють усі профільні служби", — наголосив голова ОВА.

Карта руху повітряних цілей

Нагадаємо, що в ніч на 12 липня Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні. Мішенню чергової російської ракетної атаки були цивільна інфраструктура, під атакою перебували Львів, Луцьк та Чернівці.

Раніше "Телеграф" публікував інфографіку, за скільки часу різні типи ракет та дронів Росії долітають до Києва.