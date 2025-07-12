Зеленського часто били у дитинстві: Арахамія розповів, за що

Президент у шкільні роки був хуліганом

Президент України Володимир Зеленський народився та виріс у Кривому Розі. Ще в школі він був справжньою зіркою, оскільки відрізнявся лідерськими якостями, гарним гумором та харизмою. Але в дитинстві йому неодноразово доводилося битися.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв’ю ВВС розповів, що Володимира Зеленського в дитинстві часто били через низький зріст. Фрагмент цього відео опублікували в одному із Telegram-каналів.

"Він ріс євреєм маленького зросту в Кривому Розі, а це дуже індустріальне місто. У дитинстві його часто били, наскільки я знаю", — зазначив Арахамія.

В мережі часто пишуть, що зріст українського лідера становить 1,68 см, але в інтерв’ю Дмитру Гордону президент Володимир Зеленський попросив не забирати у нього чотири сантиметри, відповівши, що його зріст — 1,70. Така сама цифра була вказана в Instagram "Зе-команди", коли були передвиборчі перегони.

Який зріст у Володимира Зеленського, Фото: Getty Images

Голова "Слуги народу" також підкреслив, що Зеленський завжди говорив: "Треба знайти того, хто головний, ударити його в обличчя — і тоді всі інші зрозуміють, що ти людина, з якою варто мати справу".

"Телеграф" писав раніше, хто з президентів України має найвищий зріст. Порошенко, Янукович чи Кучма?