Там не їздять джипи з музикою: де ідеальне озеро для милування закарпатськими пейзажами

Тут зовсім небагато туристів, відчувається тиша й гармонія

Недалеко від вершини Трояска, на висоті близько 1487 м над рівнем моря, серед безлісого хребта Свидовець, ховається одно з найменших, але наймальовничіших карових озер Закарпаття – Апшинець. За розмірами – приблизно 1,2 га, глибина сягає 3,3 м.

Ця льодовикова водойма практично не прогрівається влітку – температура води ледве досягає +12…+13 °C. "Телеграф" вирішив розповісти про це казкове та маловідоме місце.

Дно рівне, місцями мулисте, обабіч — валуни. У воді мешкають лише мікроскопічні ракоподібні, а риб практично немає: озеро повністю покривається льодом узимку. Південно‑західний берег формує невеличке осоково‑сфагнове болото.

Озеро живиться струмками та служить джерелом ріки Апшинець – притоку Чорної Тиси. Сам Апшинський заказник, розміром 105 га, охороняє місцеву флору та фауну: ялини, рідкісні квітки, карпатських оленів, косуль, куниць, сов та сапсанів.

Озеро Апшинець розташовано на високогір'ї Карпат

Що там робити

Біля водойми можна стати табором. Рівні ділянки наче зроблені спеціально для цього. Поруч розташовано ліс, тому проблем із дровами не буде. Також недалеко є вихід до струмка для води.

Тут зовсім небагато туристів, відчувається абсолютна тиша й гармонія: майже ніхто не їздить джипами з музикою, як це практикують біля озера Догяска. Навколо — лише вітри Свидовця, каміння й тиша.

Це місце є ідеальним для милування закарпатськими пейзажами та класних фотосесій. Від Апшинця водночас видно гори Свидовця й Горган.

Що стосується купання, через низьку температуру води не всім воно до снаги, але іноді саме це і притягує авантюристів.

Як дістатися

З "Ясіні" (Черна Тиса): через полонину Татул, далі – на гребінь з вершини Котел, і вниз до озера Апшинець (приблизно 6–7 годин пішки). Альтернатива — орендувати в’ючних коней

Від Драгобрата: за можливості спіймати УАЗ-66 або ГАЗ-66; уздовж гребеня — легко впізнаваний спуск до водойми. Широка тропинка – одна, загубитися важко.

Озеро Апшинець на карті

Апшинець — це не попса, це про себе, про душу. Для тих, хто хоче побути в гармонії з гірською тишею й власними думками.

Раніше ми розповідали про озеро Добре на Волині. У самому озері чимало риби, зокрема лящ, щука, короп, карась та окунь. Також тут є водоплавні птахи, до прикладу, качки. На узбережжі озера розміщено пляж з причалом. Це місце добре підійде для відпочинку та рибалки посеред лісу.