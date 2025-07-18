Діставайте куртки: похолодання до 13°C накриє частину України посеред літа
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Похолодання пройде по всій країні
В Україні після тривалої спеки очікується значне похолодання. Температура повітря в деяких частинах країни може падати лише до +13 градусів.
Такий прогноз було опубліковано на сайті Ventusky. На погодній карті зазначено, що найхолодніше буде у західній частині України.
Похолодання, на яке чекало багато хто, може настати, імовірно, 1 серпня. Цього дня на Закарпатті стовпчики термометрів можуть опуститися до +13..+14 градусів.
При цьому наголосимо, що похолодає не лише у західних регіонах. Наприклад, у Києві очікується лише +20 градусів.
На півдні України буде трохи тепліше. Температура повітря вдень ймовірно підніметься до 24 градусів тепла.
Опади 1 серпня можливі у західних областях.
Також зазначимо, що Укргідрометцетр поки не давав жодних прогнозів щодо майбутнього похолодання.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні Харків накрив природний апокаліпсис. Внаслідок стихійного буйства є загибла і постраждалі, у тому числі маленька дитина. Також погода завдала чимало руйнувань.