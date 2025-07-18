Діставайте куртки: похолодання до 13°C накриє частину України посеред літа

Похолодання пройде по всій країні

В Україні після тривалої спеки очікується значне похолодання. Температура повітря в деяких частинах країни може падати лише до +13 градусів.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Ventusky. На погодній карті зазначено, що найхолодніше буде у західній частині України.

Похолодання, на яке чекало багато хто, може настати, імовірно, 1 серпня. Цього дня на Закарпатті стовпчики термометрів можуть опуститися до +13..+14 градусів.

Прогноз погоди на 1 серпня. Скріншот: Ventusky

При цьому наголосимо, що похолодає не лише у західних регіонах. Наприклад, у Києві очікується лише +20 градусів.

Прогноз погоди на 1 серпня.

На півдні України буде трохи тепліше. Температура повітря вдень ймовірно підніметься до 24 градусів тепла.

Прогноз погоди на 1 серпня. Скріншот: Ventusky

Опади 1 серпня можливі у західних областях.

У західних областях можливі опади 1 серпня. Скріншот: Ventusky

Також зазначимо, що Укргідрометцетр поки не давав жодних прогнозів щодо майбутнього похолодання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні Харків накрив природний апокаліпсис. Внаслідок стихійного буйства є загибла і постраждалі, у тому числі маленька дитина. Також погода завдала чимало руйнувань.