"Одні скачуть, інші плачуть". Візит культового гурту The Rasmus до Києва розділив думки українців у соцмережах

Знаменитий рок-гурт з Фінляндії стане "родзинкою" цьогорічного Atlas Festival

Цієї п'ятниці, 18 липня, до української столиці прибув відомий фінський рок-гурт The Rasmus. Він є головним хедлайнером Atlas Festival у 2025 році, а також — амбасадором дитячого благодійного фонду. Втім, приїзд зірок в Україну розділив людей у мережі.

Як виявилось, учасники гурту на чолі з фронтменом Лаурі Юльонен потрапили в Україну потягом Укрзалізниці. Світлинами по приїзду зірки і організатори музичного фестивалю поділилися у соцмережах.

The Rasmus у Києві

Вже у суботу, 19 липня, The Rasmus вийдуть на сцену Atlas Festival. Крім цього, музиканти приєднуються до благодійної ініціативи: вони підтримають благодійний фонд Good Donations, що вже другий рік поспіль є партнером фестивалю Atlas у зборі коштів для дитячих лікарень.

The Rasmus у Києві. Фото: instagram.com/therasmusofficial The Rasmus у Києві. Фото: instagram.com/therasmusofficial The Rasmus у Києві. Фото: instagram.com/therasmusofficial

До того ж під час Atlas Festival 2025 (18-20 липня) пройде благодійний розіграш ексклюзивних лотів від The Rasmus. На зібрані кошти фонд планує закупити життєво важливе обладнання для дитячої лікарні "Охматдит".

"Як це чудово зустріти в Києві The Rasmus! Дякуємо за підтримку України, Лаурі Юльонен 🇺🇦🇫🇮 Ну і окрема подяка за творчість і пісні на яких ми зростали і які досі слухаємо", — після зустрічі з артистами написав священник ПЦУ Іван Сидор у Фейсбуці.

Реакція українців неоднозначна: фото

Попри благодійну мету приїзду світових зірок в українську столицю, у мережі розгорнулася дискусія щодо доречності події. Одна частина українців рада бачити відомих гостей у місті, що постійно обстрілюється росіянами. Проте інша частина негативно висловлюється про "бенкет під час війни":

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