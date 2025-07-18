"Одні скачуть, інші плачуть". Візит культового гурту The Rasmus до Києва розділив думки українців у соцмережах
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Знаменитий рок-гурт з Фінляндії стане "родзинкою" цьогорічного Atlas Festival
Цієї п'ятниці, 18 липня, до української столиці прибув відомий фінський рок-гурт The Rasmus. Він є головним хедлайнером Atlas Festival у 2025 році, а також — амбасадором дитячого благодійного фонду. Втім, приїзд зірок в Україну розділив людей у мережі.
Як виявилось, учасники гурту на чолі з фронтменом Лаурі Юльонен потрапили в Україну потягом Укрзалізниці. Світлинами по приїзду зірки і організатори музичного фестивалю поділилися у соцмережах.
The Rasmus у Києві
Вже у суботу, 19 липня, The Rasmus вийдуть на сцену Atlas Festival. Крім цього, музиканти приєднуються до благодійної ініціативи: вони підтримають благодійний фонд Good Donations, що вже другий рік поспіль є партнером фестивалю Atlas у зборі коштів для дитячих лікарень.
До того ж під час Atlas Festival 2025 (18-20 липня) пройде благодійний розіграш ексклюзивних лотів від The Rasmus. На зібрані кошти фонд планує закупити життєво важливе обладнання для дитячої лікарні "Охматдит".
"Як це чудово зустріти в Києві The Rasmus! Дякуємо за підтримку України, Лаурі Юльонен 🇺🇦🇫🇮 Ну і окрема подяка за творчість і пісні на яких ми зростали і які досі слухаємо", — після зустрічі з артистами написав священник ПЦУ Іван Сидор у Фейсбуці.
Реакція українців неоднозначна: фото
Попри благодійну мету приїзду світових зірок в українську столицю, у мережі розгорнулася дискусія щодо доречності події. Одна частина українців рада бачити відомих гостей у місті, що постійно обстрілюється росіянами. Проте інша частина негативно висловлюється про "бенкет під час війни":
- Це просто WOW!
- Які крутиші. Не побоялись
- Можливо це стане прикладом для інших гуртів світового рівня
- Одні скачуть інші плачуть, така війна дивна виходить
Раніше "Телеграф" повідомляв, як гумористичний проєкт "Підпільний стендап" став "важливо критичний" для держави під час війни з Росією.