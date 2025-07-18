Росія окупувала унікальне українське озеро, одночасно прісне та солоне (фото та карта)

Високі та стрімкі береги цього озера настільки звивисті, що самі утворюють невеликі затоки

На території тимчасово окупованого Криму розташоване озеро під назвою Донузлав. До 2014 року це було місце розташування Південної військово-морської бази. На озері базувалися корвет "Луцьк", десантний корабель "Кіровоград" та інші судна України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо про озеро Донузлав, де воно знаходиться та яке має історію.

Що відомо про озеро

Найбільша глибина — 27 м, у гирлі ширина досягає 8,5 км, а у верхів’ї міліє і звужується до кількох сотень метрів. Від моря Донузлав відокремлений піщаним пересипом, довжина якого становить 9 км, ширина – від 200 до 600 метрів. Площа дзеркальної поверхні Донузлава складає 47 км.

Озеро є солоним. У гирлі концентрація солі така сама, як у морі, але в міру просування вгору озеро міліє, і численні донні джерела значно опрісняють його. У гирлі водиться різна риба: ставрида, бичок, кефаль, барабулька, а у верхів’ї прісноводна – товстолобик, короп.

Що цікаво, високі та стрімкі береги Донузлава настільки звивисті, що самі утворюють невеликі затоки. У деяких місцях висота берега над рівнем води становить 25 метрів.

Озеро Донузлав

Також важливо відзначити, що у Радянському Союзі район озера Донузлав був надсекретним. До 1994 року тут була Кримська військово-морська база Чорноморського флоту, а після — до 2014 року Південна військово-морська база України. До складу Кримської військово-морської бази входили підрозділи протичовнової морської авіації та кораблів-винищувачів.

Це місце було вибрано з тієї причини, що озеро Донузлав є найкращою природною гаванню на Чорному морі.

Озеро Донузлав

Де знаходиться озеро Донузлав

Це найбільше озеро Чорноморського району і найглибше озеро Криму. Він належить до групи озер Тарханкутської.

Озеро Донузлав на карті

В озеро впадає балка Старий Донузлав довжиною 45 км та площею водозбору 326 км². Балка має розгалужену мережу – 38 приток різного порядку. Також в озеро Донузлав впадають балки Донузлав (довжина 38 км) біля села Красноярське, Чернушка (7 км) — біля села Чернушки, Бурнук (10 км) — біля селища Новоозерне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що біля Чернігова протікає озеро, як із казки. Чернігівці та гості області приїжджають сюди, щоб помилуватися птахами та при цьому нагодувати їх.