Анекдоти - то у іноземців. Як правильно їх назвати українською
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Слово має грецьке походження
В українській мові є чимало відповідників для запозичених слів та росіянізмів. До прикладу, слово "анекдот" має щонайменше з десяток замінників.
Про це свідчить портал "Словотвір". Зауважимо, що слово "анекдот" має грецьке походження. Це коротке сатиричне або гумористичне, з дотепним закінченням оповідання.
Як українською назвати анекдот
- дотеп;
- смішинка;
- побрехенька;
- баляндраси;
- сміховина;
- жартовина;
- байка;
- гумореска;
- усміхайчик;
- жартомик;
- гострожарт;
- кумедка;
- смішка.
В українській мові є слово "анекдот" і його можна вживати не тільки в побуті. Однак воно запозичене і для урізноманітнення мови можна використовувати досить автентичні слова як "смішка" чи "дотеп".
Додамо, що анекдот — слово чоловічого роду, яке може мати форму множини на однини. Воно відмінюється за усіма відмінками. Однак у родовому відмінку має форму — анекдоту та анекдота, у давальному — анекдотові та анекдоту, а у місцевому — анекдоті, анекдотові, анекдоту.
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