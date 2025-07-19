Анекдоти - то у іноземців. Як правильно їх назвати українською

Слово має грецьке походження

В українській мові є чимало відповідників для запозичених слів та росіянізмів. До прикладу, слово "анекдот" має щонайменше з десяток замінників.

Про це свідчить портал "Словотвір". Зауважимо, що слово "анекдот" має грецьке походження. Це коротке сатиричне або гумористичне, з дотепним закінченням оповідання.

Як українською назвати анекдот

дотеп;

смішинка;

побрехенька;

баляндраси;

сміховина;

жартовина;

байка;

гумореска;

усміхайчик;

жартомик;

гострожарт;

кумедка;

смішка.

В українській мові є слово "анекдот" і його можна вживати не тільки в побуті. Однак воно запозичене і для урізноманітнення мови можна використовувати досить автентичні слова як "смішка" чи "дотеп".

Додамо, що анекдот — слово чоловічого роду, яке може мати форму множини на однини. Воно відмінюється за усіма відмінками. Однак у родовому відмінку має форму — анекдоту та анекдота, у давальному — анекдотові та анекдоту, а у місцевому — анекдоті, анекдотові, анекдоту.

Анекдот відмінювання

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