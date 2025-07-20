Чорнило, зеленка та небезпечна бритва: як у Радянському Союзі робили манікюр

Майстри тоді не володіли такою кількістю технік і могли запропонувати своїм клієнткам лише найпростіший манікюр.

У наш час є можливість зробити будь-який манікюр з абсолютно різними та незвичайними дизайнами, чого не можна сказати про часи Радянського Союзу. Хоча навіть тоді жінки, попри дефіцит якісних матеріалів для покриття та обробки нігтів, процедура мала попит.

У СРСР зробити манікюр можна було за такою самою ціною, як, наприклад, купити буханець хліба чи літр молока — 20 чи 35 копійок. Тобто дозволити його могли собі багато хто.

Варто зазначити, що майстри тоді не мали такої кількості технік і могли запропонувати своїм клієнткам лише найпростіший манікюр, щоб нігті виглядали акуратно.

Що цікаво, кутикулу зрізали небезпечним лезом для гоління. Моди на довгі нігті не було – їх максимально зрізали, а форму частіше наближали до плавного овалу.

До речі, покриття обходилося на кілька копійок дорожче, ніж просто догляд. Проте не доводиться говорити про різноманітність колірної палітри.

Як робили манікюр у СРСР. Фото 1975 року

Лаки найчастіше випускали у червоних, жовтих та бежевих кольорах. Але майстри іноді їх змішували, щоб набувати нових кольорів. Також для сяйва вони домішували дрібно потовчені блискітки або мішуру від новорічних прикрас. У хід йшли й підручні матеріали – чорнило, зеленка, олійні фарби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у СРСР жінки доглядали за собою.