Ваш газон ніколи не пересохне, якщо зробити це: дієва порада

Ґрунт не буде перегріватись

У спеку дача часто перетворюється на випалену територію з пересохлою землею, перегрітою теплицею і гарячими стінами будинку. Але є простий спосіб одночасно охолодити ділянку, зволожити повітря, підживити ґрунт і захистити рослини.

"Телеграф" розповість, як зробити зелену теплотрасу, корисну тіньову смугу з вологими стежками та живим поливом. Що для цього потрібно?

Покрокова інструкція

1. Прокладіть "зелену стежку" з м’яти, меліси чи чебрецю. Оберіьб вузьку стежку (наприклад, від будинку до теплиці або від альтанки до саду) і посадіть вздовж неї рослини, які люблять вологу, мають сильний запах і добре розростаються — це м’ята, котовник, меліса, чебрець. Вони не лише освіжають повітря, а й відлякують комах, особливо комарів.

2. Покладіть крапельний полив або "систему з пляшок". Якщо немає системи поливу — зробіть її з пластикових пляшок: візьміть 1,5-2 л пляшки, проколіть кілька отворів у кришці й знизу, закопайте пляшки догори дном на ⅔ поруч із рослинами. Наповніть водою — вона буде поступово просочуватись у ґрунт, зволожуючи коріння і землю навколо. "Телеграф" розповідав, як зробити крапельний полив своїми руками.

3. Додайте мульчу — наприклад, скошену траву чи солому. На стежку і грядки поруч висипте тонкий шар мульчі — вона затримує вологу, знижує температуру землі, перешкоджає росту бур’янів і створює ефект "тропічного" мікроклімату, в якому рослини ростуть активніше.

4. Розмістіть поруч ємність з водою та камінням. Це може бути звичайна миска або плоский таз. Вода буде випаровуватись, зволожуючи повітря, а птахи прилітатимуть пити та ловити комах, а не копатися в грядках. Каміння в центрі не дасть дрібним пташкам втонути.

Камені на дачі

Що ви отримаєте натомість

• Постійно зволожену ділянку без витрати води вручну.

• Приємну ароматну стежку, по якій приємно ходити босоніж навіть у спеку.

• Захист від комарів і мух.

• Менше бур’янів, менше перегріву ґрунту — рослини краще ростуть.

• Живий затінок і ароматний природний кондиціонер без електрики.

Раніше "Телеграф" писав, як легко позбутися пня на ділянці.