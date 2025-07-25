Переписав на неї весь бізнес: як виглядає дружина депутата Рущишина, який загинув у ДТП

Коли бізнесмен став народним депутатом, переоформив свої підприємства на дружину

Ярослав Рущишин – львівський народний депутат, який пройшов до Верховної Ради від партії "Голос", загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Це сталося біля села Бабухів Івано-Франківської області увечері 24 липня, коли 57-річний нардеп їхав мотоциклом і не впорався з керуванням. У загиблого політика залишилася дружина Ярина і син Гнат.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину загиблого нардепа Ярослава Рущишина Ярину, чим вона займається та як виглядає.

Народний депутат Ярослав Рущишин. Фото: https://www.facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

Ярина Рущишина – що про неї відомо?

Народний депутат України Ярослав Рущишин був одружений із жінкою на ім’я Ярина. Вони разом виховали сина Гната, який уже дорослий та займається підприємництвом. Точної інформації про те, коли Ярослав і Ярина одружилися в мережі немає, але можна припустити, що це було в 90-х.

Весільне фото Рущишиних

Ярослав Рущишин з дружиною та сином під час Помаранчевої революції

Відомо, що пара мала спільний сімейний бізнес — вони займалися текстильним виробництвом, фермерством і виробництвом альтернативної енергетики. Коли Ярослав Рущишин став народним депутатом, то переписав усі підприємства та фірми на дружину Ярину.

Ярослав Рущишин із дружиною та сином. Фото: https://www.facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

За даними з декларацій за 2023 рік, Ярина Рущишина пов'язана або володіє 33 фірмами та компаніями. Загальний дохід, який задекларувала сім’я нардепа, склав 7,9 млн гривень. І практично все це — дохід від бізнесів Ярини, тоді як депутат зазначив лише одне джерело доходу — свою депутатську зарплату.

Ярослав Рущишин із дружиною та сином. Фото: https://www.facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

Також згідно з декларацією, у пари був будинок, гараж та земельна ділянка у Львові. У володінні фірми "Троттола" Ярини Рущишиної був автомобіль Audi A6 2014 випуску, ним користувався її чоловік-нардеп. А фірма "Сенсус", пов’язана із дружиною депутата, володіла мотоциклом Harley-Davidson 2002 року випуску. До речі, схоже саме на цьому мотоциклі політик і розбився на смерть. Також відомо, що у 2022 році Ярина Рущишина придбала вантажівку Iveco 70C17 2015 року випуску.

Ярослав Рущишин із дружиною та сином. Фото: https://www.facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

Зазначимо, що на сторінці у Facebook, яку активно вів Ярослав Рущишин, він рідко висвітлював особисте життя, натомість більше ділився своєю політичною діяльністю. Проте кілька сімейних фото з дружиною та сином у соцмережі все ж таки є. На кадрах можна помітити, що син Гнат дуже схожий на батька, а Ярина приблизно одного віку з чоловіком, можливо трохи молодша за нього.

Сімейне фото Ярослава Рущишина. Фото: https://www.facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

Раніше "Телеграф" розповідав, як згадують загиблого нардепа Ярослава Рущишина. Його смерть — втрата для Львова, УКУ та України.