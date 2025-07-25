Ви навіть не здогадуєтесь, скільки в Украні людей живе з прізвищем відомої зрадниці-акторки

Людей з таким прізвищем багато

Прізвище Безрук поширене в Україні. Воно асоціюється з акторкою популярного українського серіалу "Будиночок на щастя" — Галиною Безрук, яка після початку повномасштабної війни мовчить про те, що в країні, де вона народилась, вбивають українців.

"Телеграф" розповість, що означає це прізвище. Варто зазначити, що за даними порталу "Рідні", в Україні проживає 2222 носії прізвища Безрук.

Карта показує, що це прізвище розкинулось практично по всій території країни, з найбільшою концентрацією у центральних та північних областях. Особливо помітні скупчення у Київській, Черкаській та деяких районах Полтавської областей.

Прізвище "Безрук"

Що означає прізвище Безрук

Прізвище Безрук має давнє походження і, ймовірно, пов'язане з козацькими традиціями. За найпоширенішою версією, це прізвисько могло закріпитися за козаком або селянином, який був настільки спритним у бою чи роботі, що йому начебто "руки не потрібні були" — тобто він справлявся з будь-якими завданнями легко й невимушено.

Прізвище "Безрук"

Інша версія пов'язує походження з ремісничими професіями — так могли називати майстра, який створював вироби такої якості, що здавалося, ніби вони виготовлені "без рук", тобто божественним способом.

Раніше "Телеграф" писав, звідки пішло прізвище головкома Сирського і скільки в нього однофамільців в Україні