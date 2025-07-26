Не море, але краще: де на Львівщині є пляж, коні, риболовля й хатинки в лісі (фото)

Якщо хочеться природи без натовпу, купання, риболовлі та ночівлі в дерев’яному будиночку — ця локація ідеальна

Львів — велике туристичне місце і у ньому є що подивитись. Однак іноді хочеться втікти туди, де природа головна, а смартфон можна вимкнути, хоч ненадовго. Мандрувати стежками лісу, скупатися, половити рибу та покататися на нащадках давніх коней-тарпанів можна не дуже далеко від міста.

Якщо хочеться у відпустку, але не можете обрати між пішим походом, цікавими історичними місцями та пляжем, є добра новина — за півгодини від Львова в Яворівському національному природному парку можна отримати все це і навіть більше. Адже Яворівщина славиться своєю автентичною культурою. Тут є особливий пиріг та своєрідні іграшки.

Яворівське частування

Тут і далі використані фото з сайту національного природного парку.

Яворівський нацпарк — витоки двох морів та частина європейської природи

Яворівський парк — частина міжнародного біосферного резервату "Розточчя" під егідою ЮНЕСКО. Тут перетинаються природно-кліматичні риси Поділля, Полісся та Карпат. А ще саме тут проходить Головний Європейський вододіл — річки з цього пагорба течуть або до Балтійського, або до Чорного моря.

Краса природи зачаровує

Ніде в Україні, крім Яворівського національного парку, ви не побачите нащадків тарпанів — диких коней, які вимерли в природі. Завдяки польським науковцям вдалося відновити популяцію, і частину тварин передали в центр розведення на екохуторі "Мочари". Тут навіть є можливість проїхатися на такому конику верхи.

Тарпани із дитинчатами

Покататися на тарпані можна не тільки влітку

Де зупинитись

Окрім коней, на хуторі живуть кози, дикі свині, є пасіка, старожитній музей і будиночки для ночівлі. Якщо хочеться більше занурення в природу — облаштовані місця для наметів. Загалом на території парку є 6 дерев’яних будиночків на 23 місця, кухня, санвузли, питна вода, дитячий майданчик і місце для авто. Хочеш — живеш у будинку, хочеш — ставиш намет. Для пікніка є альтанки.

Екохутір

Чи є пляж

Для купання у селі Верещиця впорядковане озеро з пляжем, душовими, вбиральнями та рятувальним постом. Можна взяти катамаран чи човен. Неподалік є озеро для риболовлі.

Пляж в національному прирордному парку в Яворівському районі

Хочеш — пішки, хочеш — машиною

До екохутору "Мочари" веде дорога з повороту в селі Дубровиця. А можна і пішки. Територією парку проходять п'ять простих екомаршрутів. "Головний Європейський вододіл" приведе вас до екохутора.

Раніше "Телеграф" розповідав, де на Вінниччині можна знайти місце із кришталево чистою водою. Це справжній куточок дикої природи, де можна відпочити без людей.