Зникають цілі острови: росіяни гроблять унікальні українські території на популярному курорті (відео)

Від Великого Дзензика зараз залишилося всього два невеликі клаптики суші

В Україні зникають острови, які окупувала Росія. Природна пам’ятка, яка була домом для багатьох тварин, буквально пішла під воду.

Про це свідчать супутникові знімки. Йдеться про унікальну екосистему — архіпелаг Остапіха, острови Великий та Малий Дзензики у Запорізькій області.

Як пишуть місцеві паблики, першим фактично пішов під воду "Пташиний острів" поряд з оголовком Бердянської коси. А від Великого Дзендзика вже лишилися всього два невеличкі клаптики суші.

Для довідки: Великий Дзендзик є заповідною територією та місцем гніздування баклана великого, мартина-реготуна, річкового та рябоклювого крячків, багатьох інших пернатих. До початку 2000-х на острові знаходилося кладовище затонулих рибальських та промислових кораблів. Як пише Центр журналістських розслідувань, залишки плавзасобів виконували функцію хвилерізів, оберігаючи Дзензик від розмиття. На початку нульових їх порізали на метал і з того часу площа острова стала зменшуватися. Острів Малий Дзендзик та архіпелаг Остапіха мають площу 36 гектарів і є комплексною пам’яткою природи місцевого значення. "Шторм століття" (сильний шторм у Чорному морі 2023 року) перемив піщану смугу в одному місці, розділивши острів на дві частини.

Великий Дзензик на карті

Погані справи на Молочному лимані.

"На Молочному лимані, де промоїну замулило піском на декілька кілометрів. Таке явище на Молочному лимані відбувалося раніше постійно, але 2020 року масштабні інженерні роботи, здавалося б, вирішили цю багаторічну проблему. Для того щоб промоїна залишалася відкритою, потрібно за нею слідкувати і достатньо лише вчасно ліквідовувати затори, які зазвичай виникали після потужних штормів. Наприкінці липня окупанти почали очистку промоїни, але майже за три тижні суттєвого прогресу не сталось", — зазначають журналісти.

Порівняння стану промоїни на фото із соцмереж різних років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Росія знищила курорт-легенду Азовського моря.