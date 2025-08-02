Таких баранів вважали мистецтвом. В Україні продається цікавий артефакт з СРСР

Оплатити покупку можна навіть оплатою частинами

Баран Винторогий ''Добрі звірі" продається в Україні. Він виготовлений у 1960 році.

Оголошення зʼявилось на торговій платформі. Продавець з Одеси пропонує цю керамічну пам'ятку за досить відчутну суму в 4000 гривень.

Згідно з описом, всі фігурки знаходяться в "відмінному стані" і не мають тріщин чи сколів, що, безумовно, свідчить про надзвичайну турботу радянських громадян про предмети побуту. Адже в ті часи, коли з полиць магазинів зникало все від хліба до туалетного паперу, керамічні барани якимось дивом вижили і навіть процвітали.

Баран Винторогий ''Добрі звірі" Васильківська Майоліка

Баран Винторогий ''Добрі звірі" Васильківська Майоліка

Особливо цікаво, що в епоху "розвиненого соціалізму", коли люди мріяли про банальні джинси або жувальну гумку, подібні фарфорові вироби вважалися справжнім мистецтвом і прикрашали радянські домівки. Мабуть, коли в черзі за молоком стояти довго, то і баран на комоді здається витвором мистецтва.

Ціна в 4000 гривень, звісно, не є дешевою навіть за сучасними мірками, але хто може оцінити справжню вартість автентичного радянського досвіду? Продавець пропонує доставку поштою та можливість оплати частинами — сучасний сервіс для винтажного товару.

Раніше "Телеграф" писав, що на продаж в Україні виставили унікальний годинник.