"Ви виграли джекпот": українка показала відео з купе "Укразалізниці" та викликала заздрість у мережі

Користувачі мережі зазначили, що пасажирці дуже пощастило

Проблема закритих вікон у потягах "Укрзалізниці" все ще залишається актуальною. Багато хто скаржиться, що влітку поїздки стають складними через спеку та відсутність кондиціонерів. Проте двом українкам вдалося відшукати вагон, у якому вони прокотилися "з вітерцем".

Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі TikTok. Авторка показала купе, в якому є можливість відкривати вікна.

Завдяки цьому поїздка на верхніх полицях виявилася дуже комфортною.

У коментарях під відео з’явилися жарти, що дівчатам дуже пощастило, адже переважно пасажирам доводиться їхати в спеку через відсутність можливості відкрити вікна.

Реакція мережі на відкриті вікна у купе "Укрзалізниці"

Реакція мережі на відкриті вікна у купе "Укрзалізниці"

Реакція мережі на відкриті вікна у купе "Укрзалізниці"

Реакція мережі на відкриті вікна у купе "Укрзалізниці"

Реакція мережі на відкриті вікна у купе "Укрзалізниці"

Як знайти вагон з кондиціонером

У 2025 році "Укрзалізниця" постаралася зробити поїздки в літній період більш комфортними. Понад 1100 пасажирських вагонів із кондиціонерами було підготовлено до роботи у спеку.

"При купівлі квитків шукайте відмітку зі сніжинкою — вона означає, що у вагоні працює кондиціонер. Так, ще не всі вагони мають системи охолодження, але ми щодня працюємо над оновленням та модернізацією парку", — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Як знайти вагон "Укрзалізниці" з кондиціонером

Для плацкартних вагонів, де раніше не передбачалося кондиціювання, знайдено рішення — встановлені промислові кондиціонери. 4 таких вагони вже готові до рейсів, ще 2 – на завершальному етапі робіт. Планується розширення цього підходу інші види вагонів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні 2025 року львівська журналістка поскаржилася у соціальних мережах на спеку у вагоні "Укрзалізниці". Вона показала фото, на якому видно, що в коридорі температура повітря піднялася вище за 25 градусів. За її словами, у купе було ще спекотніше.