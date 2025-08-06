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Вона жила ще за часів динозаврів: в Україні помітили дуже рідкісну рептилію (відео)

Автор
Олена Руденко
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Рептилія охороняється по всій Європі
Рептилія охороняється по всій Європі. Фото Колаж "Телеграф"

Зазвичай вона живе кілька десятків років

Рідкісні тварини живуть в Україні — нещодавно на Львівщині виявили червонокнижний вид. А на Одещині помітили черепаху, що занесена у Червону книгу.

Як розповіли у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, європейську болотяну черепаху, "тиху героїню з глибини епох", виявили на північно-західній околиці селища Ширяєве, біля ставу. Зараз цей вид на межі зникнення, проте на Одещині ця черепаха ще виживає — у водах Кодими, Тилігула, Куяльників, Чічіклії, ставках і заплавних болотах.

Її предки з’явилися ще 200 мільйонів років тому в мезозойську еру, коли динозаври тільки набирали популярності. І хоч із 26 родин черепах донині дожили лише 12 — ця скромна представниця все ще тримається на плаву, — розповіли екологи

Чому вимирає європейська болотяна черепаха

Цей вид зникає через людську діяльність — осушення боліт, зміна річищ річок, знищення дрібних водойм. Європейська болотяна черепаха занесена до Червоного списку МСОП, Європейського червоного списку, охороняється Бернською конвенцією.

Якщо вам пощастить побачити болотяну черепаху — не беріть її до рук, не тягніть додому, не годуйте "зі столу". Просто збережіть цю зустріч у фото й пам’яті, — закликали екологи

Європейська болотяна черепаха — що про неї відомо

Європейська болотяна черепаха (Emys orbicularis) — це єдиний аборигенний вид прісноводних черепах в Україні та більшій частині Європи. В нашій країні зустрічається майже по всій території. Ця черепаха живе в ставках, озерах, річках, болотах з повільною течією.

Європейська болотяна черепаха
ЇЇ погляд дійсно, ніби з глибини віків

Харчується рибою, жабами, комахами, молюсками, водяними рослинами. Активна з квітня по жовтень, а зимує в мулі на дні водойм або в норах на березі. Яйця болотяна черепаха відкладає на суші, зазвичай 5-12 штук.

Потомство європейської болотяної черепахи
Дитинчата черепахи

Як виглядає європейська болотяна черепаха

  • Розмір панцира: зазвичай 12-20 см, іноді до 35 см
  • Колір панцира: темно-бурий або чорний з жовтими плямами та смужками
  • Пластрон (нижня частина панцира): жовтуватий з темними плямами
  • Шкіра темна з жовтими цятками

Нагадаємо, раніше співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко розповів "Телеграфу", що погіршення стану дельти Дністра призвело не лише до втрати озер, а й до масового зникнення водолюбивих птахів та інших тварин. Частина з них вимушена мігрувати в інші регіони, інша – шукати прихистку поблизу забруднених ставків очисних споруд.

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#Черепаха #Одеська область #Тварини