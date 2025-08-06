Будьте обережні, коли берете до рота ці яблука. Який там неприємний сюрприз

Фрукти з прилавка краще не поспішати кусати

На ринках і в магазинах уже повно свіжих яблук нового врожаю — стиглих, яскравих, із приємним ароматом і соковитою м’якоттю. Здається, саме час купувати фрукти на перекус або готувати домашні пироги, але в них може бути неприємний сюрприз.

"Телеграф" розповість, чому не варто їсти такі фрукти. А також про те, що в них може бути небезпечного.

На перший погляд плід виглядає ідеально — блискуча шкірка, гарна форма, ніби щойно з дерева. Проте достатньо розрізати яблуко, щоб побачити зовсім іншу картину. Усередині — почорніла серцевина, дрібні ходи, сліди гниття або навіть живий черв’як.

Яблуко

Особливо часто такі "сюрпризи" зустрічаються у домашніх сортах або плодах, які вирощують без хімічної обробки. Це, звісно, добре для екології, але ризик натрапити на "нахабного мешканця" яблука суттєво зростає.

Дехто сприймає це з гумором, інші — з огидою. Але факт залишається фактом: останнім часом кількість червивих яблук помітно збільшилася. Це може бути пов’язано з погодними умовами, відсутністю належного догляду за садами або природними циклами шкідників.

У будь-якому разі, фрукти з прилавка краще не поспішати кусати. Обов’язково ретельно мийте яблука, а ще краще — розрізайте навпіл перед вживанням. Особливо, якщо купуєте їх на базарі або у невеликих торгових точках, де відсутній контроль якості.

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