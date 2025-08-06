Чому на американських картах Росія з'являється двічі: пояснюємо простими словами

Причина проста

Карта світу, яку ми бачимо з дитинства — особливо ту, що нам показують ще в школі — формує наше уявлення про те, як влаштований світ. А чи знали ви, що у кожній країні вони виглядають по-різному?

"Телеграф" розповість як виглядає карта світу у США. Тут варто зазначити, що вертикальна вісь світу проходить через США.

На американських картах Америка виявляється справжнім "островом", омиваним Тихим океаном із заходу та Атлантичним океаном зі сходу. Такий підхід робить США візуально центром світу — географічно і символічно.

Карта світу для США

Як і на європейській карті, на американській версії екватор зміщений у нижню половину карти. Це створює оптичну ілюзію, через яку розміри Північної Америки та Євразії виглядають набагато більшими порівняно з розмірами Південної Америки, Африки та Австралії, ніж це є насправді.

Особливо цікавим є те, як американці сприймають найбільші країни світу. Для американця ускладнюється сприйняття Росії, Індії та Китаю: ці країни присутні на карті двічі — і на заході, і на сході. Тому така особливість може впливати на геополітичне сприйняття цих держав американськими громадянами.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні є село з "тарганячою" назвою.