Ви будете здивовані, скільки в Україні є селищ з назвою овочів

Є чотири села повʼязані з цибулею, буряком, гарбузом, часником

Селища в Україні у давнину називали по-різному — іменами людей, назвами тварин, місцевими прикметами, а подекуди навіть лайливими словами. А чи знали ви, що є ще й населені пункти, названі на честь… овочів?

"Телеграф" розповідає про ці незвичні назви сіл. А також де вони розташовані.

Цибулеве (Кіровоградська область)

Цибулеве — село в Кіровоградській області. Його назва говорить сама за себе: ймовірно, село було відоме вирощуванням цибулі або ця рослина була символічною для місцевих мешканців.

Часниківка (Чернігівська та Полтавська області)

Часниківка — не одне село, а одразу декілька. У Чернігівській і Полтавській областях. Скоріше за все в давнину тут вирощували часник.

Часниківка у Чернігівській області

Часниківка у Полтавській області

Буряківка (Харківська, Житомирська, Тернопільська області)

Назва "Буряківка" в Україні не рідкість — є щонайменше три села з такою назвою. У Харківській, Житомирській, Тернопільській областях. Буряк був і залишається важливою овочевою культурою в Україні, особливо для борщу та квасу. Цілком імовірно, що саме цим пояснюється така популярна овочева топоніміка.

Буряківка в Житомирській області

Буряківка в Тернопільській області

Гарбузин (Чернігівська, Черкаська область)

Село з милозвучною назвою Гарбузин розташоване в Козелецькому районі Чернігівської області, а також у Черкаській області. Його назва — справжній символ українського колориту, адже гарбуз здавна мав сакральне значення. Це не лише городина, а й символ відмови сватам. І хоча нині гарбузи вирощують менше, село зберігає свою унікальну назву, що викликає усмішку.

Гарбузин в Чернігівській області

Гарбузин у Черкаській області

