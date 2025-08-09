Забутий скарб Львівщини. Як виглядає палац, натхненний відомим казино у Монако (фото та відео)

Його зведено у стилі французького необароко

Палац Лянцкоронських (його ще називають палацом Урбанських або Тартаківський палац) у селі Тартаків у Львівській області є пам'яткою архітектури кінця ХІХ ст. Він вражає навіть попри те, що не реставрований.

Тартаківський палац побудовано на місці, де раніше був замок Потоцьких. З південно-західного боку досі збереглися його оборонні мури.

На руїнах замку наприкінці XIX століття за кошти польського шляхтича Збіґнєва Лянцкоронського збудували двоповерховий цегляний палац у стилі французького необароко. Архітектор надихався відомим "Casino de Paris" у Монако.

Палац до 1939 року

Раніше він був таким

"Casino de Paris" у Монако

Особливою родзинкою є те, що палац розташований посеред великого парку XVIII століття. Він є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення та займає п'ять гектарів.

Новітня історія палацу Лянцкоронських

Після Другої світової війни там була місцева школа, проте пізніше її перенесли. На жаль, у 1996 році у палаці сталася пожежа, через яку будівля досі перебуває в аварійному стані.

Сучасний вигляд палацу

У 2010 році палац передали в концесію інвестору з Волині, який планував створити в ньому туристично-відпочинковий центр. Проте він не виконав зобов’язання, а палац залишився занедбаним.

Палац постраждав від пожежі

З 2019 року палацом опікується громада Сокальщини та Благодійний фонд "Громада.UA". Там проводився щорічний фестиваль "Тартаків Фест".

