Забутий скарб Львівщини. Як виглядає палац, натхненний відомим казино у Монако (фото та відео)
Його зведено у стилі французького необароко
Палац Лянцкоронських (його ще називають палацом Урбанських або Тартаківський палац) у селі Тартаків у Львівській області є пам'яткою архітектури кінця ХІХ ст. Він вражає навіть попри те, що не реставрований.
Тартаківський палац побудовано на місці, де раніше був замок Потоцьких. З південно-західного боку досі збереглися його оборонні мури.
На руїнах замку наприкінці XIX століття за кошти польського шляхтича Збіґнєва Лянцкоронського збудували двоповерховий цегляний палац у стилі французького необароко. Архітектор надихався відомим "Casino de Paris" у Монако.
Особливою родзинкою є те, що палац розташований посеред великого парку XVIII століття. Він є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення та займає п'ять гектарів.
Новітня історія палацу Лянцкоронських
Після Другої світової війни там була місцева школа, проте пізніше її перенесли. На жаль, у 1996 році у палаці сталася пожежа, через яку будівля досі перебуває в аварійному стані.
У 2010 році палац передали в концесію інвестору з Волині, який планував створити в ньому туристично-відпочинковий центр. Проте він не виконав зобов’язання, а палац залишився занедбаним.
З 2019 року палацом опікується громада Сокальщини та Благодійний фонд "Громада.UA". Там проводився щорічний фестиваль "Тартаків Фест".
