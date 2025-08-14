Рус

Китайці беруть в розробку. Машина-мотоблок розсмішила українців (відео)

Марина Іщенко
Українці вражені вигадкою
Українці вражені вигадкою. Фото Колаж "Телеграф"

Чоловік їздить цим пристроєм по дорогах

Чоловік придумав унікальний спосіб, як переробити машину для своїх потреб. Українці вже відреагували на його ноу-хау.

Відповідне відео опублікували у ТікТок. Автор вказав розташування у Хмельницькій області.

Герой відео взяв стару машину і переробив її на мотоблок з причепом. Автомобіль позбавили даху та більшої частини кузова. Залишили тільки передню частину з сидінням водія. До машини приварили металеву раму з великими колесами. Вийшов гібрид автомобіля і мотоблока.

Чоловік їздить цим пристроєм по дорогах. Керує він як звичайною машиною, сидячи за кермом. Конструкція виглядає досить стійкою і функціональною.

Ймовірно, стара машина вже не могла їздити як повноцінний автомобіль. Тому власник вирішив дати їй друге життя у вигляді сільськогосподарської техніки.

Що думають українці

Під відео українці активно коментують незвичайну розробку. Багато хто сміється з винахідливості автора. Користувачі жартують, що це справжня українська інженерія.

Деякі пишуть, що чоловік молодець — не викинув машину, а знайшов їй нове застосування. Інші смішно коментують зовнішній вигляд конструкції.

Є й ті, хто цікавиться технічними деталями — як працює двигун і чи можна так їздити по дорогах.

