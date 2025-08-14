Китайці беруть в розробку. Машина-мотоблок розсмішила українців (відео)

Чоловік їздить цим пристроєм по дорогах

Чоловік придумав унікальний спосіб, як переробити машину для своїх потреб. Українці вже відреагували на його ноу-хау.

Відповідне відео опублікували у ТікТок. Автор вказав розташування у Хмельницькій області.

Герой відео взяв стару машину і переробив її на мотоблок з причепом. Автомобіль позбавили даху та більшої частини кузова. Залишили тільки передню частину з сидінням водія. До машини приварили металеву раму з великими колесами. Вийшов гібрид автомобіля і мотоблока.

Чоловік їздить цим пристроєм по дорогах. Керує він як звичайною машиною, сидячи за кермом. Конструкція виглядає досить стійкою і функціональною.

Ймовірно, стара машина вже не могла їздити як повноцінний автомобіль. Тому власник вирішив дати їй друге життя у вигляді сільськогосподарської техніки.

Що думають українці

Під відео українці активно коментують незвичайну розробку. Багато хто сміється з винахідливості автора. Користувачі жартують, що це справжня українська інженерія.

Деякі пишуть, що чоловік молодець — не викинув машину, а знайшов їй нове застосування. Інші смішно коментують зовнішній вигляд конструкції.

Є й ті, хто цікавиться технічними деталями — як працює двигун і чи можна так їздити по дорогах.

