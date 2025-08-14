Ялта є не лише в Криму. Ви можете відвідати її в серці України (фото, карта)

Її знайдеш не на кожній карті

Кримське місто Ялта окуповане Росією з 2014 року. Однак, відпочити біля Ялти можна і зараз, але на Вінниччині. Щоб приїхати до Ялти потрібно їхати на захід від Умані.

Ялта у Вінницькій області — це невелика річка, яка має також інші назви — Мочулка та Самець. Тече вона в Гайсинському районі. Належить до басейну Південного Бугу.

Тече річка через села: Велика Мочулка (до моменту зливання з притокою), Раківка, Орлівка, М'якохід та Хмарівка. Впадає у річку Удич, праву притоку Південного Бугу. Місцеві передають перекази, що раніше річка була повноводна і навіть придатна до судноплавства. Кажуть, навіть козаки по ній ходили на своїх човнах. Зараз вона не така повноводна.

Річка утворюється зливанням річок Холодна вода та Мочулка в селі Орлівка. Вважається, що раніше назва річки писалась по іншому — Алта (Альта).

Річка Ялта в околицях села М'якохід

Доїхати до Ялти можна з центрального вокзалу у Вінниці. Потрібно їхати до Теплика чи Бершаді, а потім, автобусами до одного з сіл. Особливу увагу викликає знак.

Один з двох переїздів через річку Ялта

Загальна довжина річки Ялта — 20 км. Загальна площа басейну — понад 92 кв.км. Має кілька притоків та струмків, які в неї впадають.

Також в окупації не тільки кримська Ялта. Однойменне селище на Донеччині, неподалік Маріуполя, також захоплене ворогом.

