Припиніть дивуватися російською: як сказати "нічого собі" українською правильно (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українська мова багата на вислів емоцій
Українці часто використовують кальку з російської замість власних емоційних виразів. Так сталось і з виразом здивування — "нічого собі". Це словосполучення українською можна сказати одним словом ба більше — збагатити свою мову цікавими виразами.
Які є українські відповідники розповів тренер з техніки мовлення Адам Діденко в соцмережі "ТікТок". Серед запропонованих ним варіантів слова та вигуки: "овва", "отакої", "йой", "нівроку", "нічогенько", "ого", "ого-го", "дивина", "ти ба", "оце так", "треба ж оце", "ну і даєш".
Зазначимо, що деякі вислови мають й інше значення. Наприклад "нівроку" також може означати "так, як треба" або ж "аби не наврочити". Його українці можуть пам'ятати із рядків Тараса Шевченка:
"Я не нездужаю, нівроку,
А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось."
Як сказати українською "нічого собі": приклади застосування
"Телеграф" добрав приклади застосування кількох висловів на означення здивування українською. Використовуючи відповідники можна зробити мову милозвучніше та яскравіше.
Він пробіг марафон, а на фініші — треба ж оце стоїть вся команда.
На дереві сидів птах, а під ним — ти ба маленьке гніздечко.
Ти бачив, як швидко він закінчив роботу, овва!
Ого! Скільки людей прийшло на свято!
І монети старовинні тут є. І навіть таріль карбована… Йой, яка незвичайна знахідка!
Раніше "Телеграф" пропонував замінити українськими відповідниками російський вислів "гарно виглядаєш". Компліменти виходять ще кращими.