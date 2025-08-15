Припиніть дивуватися російською: як сказати "нічого собі" українською правильно (відео)

Українська мова багата на вислів емоцій

Українці часто використовують кальку з російської замість власних емоційних виразів. Так сталось і з виразом здивування — "нічого собі". Це словосполучення українською можна сказати одним словом ба більше — збагатити свою мову цікавими виразами.

Які є українські відповідники розповів тренер з техніки мовлення Адам Діденко в соцмережі "ТікТок". Серед запропонованих ним варіантів слова та вигуки: "овва", "отакої", "йой", "нівроку", "нічогенько", "ого", "ого-го", "дивина", "ти ба", "оце так", "треба ж оце", "ну і даєш".

Зазначимо, що деякі вислови мають й інше значення. Наприклад "нівроку" також може означати "так, як треба" або ж "аби не наврочити". Його українці можуть пам'ятати із рядків Тараса Шевченка:

"Я не нездужаю, нівроку,

А щось такеє бачить око,

І серце жде чогось."

Як сказати українською "нічого собі": приклади застосування

"Телеграф" добрав приклади застосування кількох висловів на означення здивування українською. Використовуючи відповідники можна зробити мову милозвучніше та яскравіше.

Він пробіг марафон, а на фініші — треба ж оце стоїть вся команда.

На дереві сидів птах, а під ним — ти ба маленьке гніздечко.

Ти бачив, як швидко він закінчив роботу, овва!

Ого! Скільки людей прийшло на свято!

І монети старовинні тут є. І навіть таріль карбована… Йой, яка незвичайна знахідка!

Раніше "Телеграф" пропонував замінити українськими відповідниками російський вислів "гарно виглядаєш". Компліменти виходять ще кращими.