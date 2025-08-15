Бурхлива та норовлива: де в Україні річка-символ забороненого кохання (фото)

Вона має чимало порогів та водоспадів

В Україні є чимало унікальних та цікавих водойм, до яких точно можна віднести річку Прут. Вона відома не тільки своїм швидким річищем, а й досить частою причиною паводків на Франківщині.

"Телеграф" розповість, що особливого в річці Прут, з якими історичними подіями вона пов'язана, а також, які легенди є про неї. Зауважимо, що у річці Прут мешкає чимало червонокнижних риб, яких не можна ловити.

Річка Прут – це ліва притока Дунаю, яка бере початок на схилі Говерли в Українських Карпатах. Частково Прут утворює кордон України з Румунією. Її довжина становить десь 967 км, з яких 272 — в Україні. Площа басейну — 27,5 тис. км². Верхів'я Прута відомо своїм гірським характером зі стрімкою течією та численними порогами, водоспадами. До слова, ці водоспади можна побачити у Яремче чи Лачині.

Вже на середині відрізка течія стає спокійнішою, а низовина — заболочена. Прут впадає в Дунай приблизно за 3 км на захід від м. Рені. У Пруті мешкають червонокнижні риби: марена звичайна, чіп малий, дунайський лосось, бистрянка, дністровський пічкур, золотий карась.

Найвідоміша подія на Пруті

Однією з відомих історичних подій, що пов'язані з річкою Прут, є Прутська кампанія 1711 р. Тоді армія російського імператора Петра I була оточена османами біля с. Станілешти. Це змусило сторони піти на переговори і підписати так званий Прутський мирний договір. Таким чином завершилась російсько-турецька війна 1710–1711 рр.

Як з'явилась назва Прут

За словами істориків, назва "Прут" бере початок від античних джерел, де річку назвали Πυρετός (грец. – Pyretos) або Porata/Poretos. Однак є теорія, що "Прут" походить від латинського слова poratus, тобто "швидкий", "палаючий". Це досить влучно описує гірський характер течії.

Деякі науковці вважають, що Прут утворився від імені Бурат, яке згадує болгарський хроніст Іман (1680) згадує. При цьому у візантійський літописець Константин VII (Порфірогенет) у Х столітті описує цю річку як Брут (Brut) або Бурат. Вважається, що з XVII ст. назва трансформувалась у сучасну форму Прут.

Народні легенди та перекази

За однією з легенд, Прут пов'язаний з трагічною історією кохання. За переказами, у Карпатах жив юнак на ім’я Прут. Він покохав прекрасну дівчину Говерлу. Але їх кохання заборонив батько дівчини, гірський цар. Говерла не витримала цього і стрибнула з гори у прірву. Прут, побачивши смерть коханої, не витримав горя і загинув. І з того часу гору почали називати Говерлою, а річку, яка бере початок на її схилі, Прутом.

