З килимами на стінах, але за копійки. На узбережжі Чорного моря можна зняти бюджетне житло (фото)

Не тільки в Одеській області є чимало варіантів бюджетного житла біля моря, адже можна орендувати кімнати і на Миколаївщині. До прикладу, біля курортного села Коблеве, яке свого часу було досить популярне.

Відповідне оголошення розмістили на порталі з орендою житла. Зазначається, що вартість оренди кімнати з однією людини 200 грн.

За словами власниці, житло знаходиться за 1 км від моря, десь 15-20 хв пішки. Мінімальний строк оренди житла дві доби. Всього у будинку шість спальних місць. Враховуючи фото, приблизно по 2-3 односпальних ліжка в одній кімнаті. На фото видно, що житло досить чисте, охайне, хоч і зі старим ремонтом. Досить дивно виглядають ліжка у кімнатах, однак постільне чисте, не нове, охайне.

В оголошені вказано, що ванна кімната, туалет та кухня спільні. Цікаво, що на фото є лише кухня, яка досить охайна, в середині будинку. Житло має кондиціонер, безкоштовний інтернет, холодильник, праску тощо. Біля будинку розташовані магазини, аптеки, автовокзал та ринок, вони у межах 500 м.

Коблеве — село у Миколаївському районі Миколаївської області. Воно розташоване біля кордону Миколаївської і Одеської областей України, на автошляху М14 (E58). Відстань до Одеси: автодорогою — 55 км.

Зауважимо, що наразі пляжі Коблевого Миколаївщини закриті для відпочинку через мінну небезпеку. Купатись у морі заборонено, деякі пляжі закриті навіть для відвідування.

