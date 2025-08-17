Тут переховувалися воїни УПА, а довкола підземелля ходять легенди: де знайти цікаву фортецю Поділля

Ця фортеця витримала облогу

У глибині Тернопільської області, серед мальовничих пагорбів Чортківщини, височіє Ягільницький замок — одна з найміцніших фортець Поділля. Його мури зберігають не лише відлуння битв, а й десятки легенд, що переплітають історію з містикою.

"Телеграф" розповідає про це місце. Як відомо, замок звели в 1630 році за наказом польного коронного гетьмана Станіслава Лянцкоронського.

Історія величної споруди

Споруда, виконана з тесаного каменю, мала вигляд трикутної твердині, з бастіонами, ровом та підйомним мостом. Високе розташування над річкою Черкаска робило її майже неприступною.

Архівне фото Ягільницького замку

Не випадково саме тут у 1648 році фортеця витримала облогу козаків Богдана Хмельницького, а здобути її вдалося лише через зраду в рядах захисників у 1655-му. Місцеві перекази розповідають, що оборонці мали таємний підземний хід, який вів до сусіднього лісу.

Найяскравіший період замку пов'язаний із родом Лянцкоронських, відомим у Речі Посполитій ще з XIV століття. Їхні представники були гетьманами, воєводами, єпископами та генералами. Засновник замку Станіслав Лянцкоронський прославився у численних битвах, зокрема проти козацьких військ.

Архівне фото Ягільницького замку

Не менш цікава постать — графиня Кароліна Лянцкоронська. Засуджена гітлерівцями до страти, вона врятувалася, воювала у складі польської армії, а пізніше стала відомою меценаткою. Кажуть, що саме вона мріяла відновити замок, однак її смерть завадила цим планам.

Графиня Кароліна Лянцкоронська

У XIX столітті фортеця втратила своє оборонне значення. Після продажу австрійському уряду тут облаштували тютюнову фабрику, а згодом — содову, що мала підвищувати врожаї тютюну. Тоді ж засипали рів, розрівняли бастіони, а вежу замінила нова брама.

За радянської влади в колишніх стінах діяла тютюнова фабрика, а поруч — кінний завод. Згодом підприємства занепали, і замок залишився сам на сам зі своєю історією.

Замок сьогодні: пам'ятка та легенди

Нині Ягільницький замок розташований у селі Нагірянка, яке утворилося після розділення старої Ягільниці річкою Черкаска.

Фортеця й досі вражає своєю збереженістю: товсті кам'яні мури, аркові склепіння підвалів і навіть частково відкриті підземелля.

Сучасне фото Ягільницького замку

Сучасне фото Ягільницького замку

Сучасне фото Ягільницького замку

За легендами, у цих ходах під час Другої світової війни переховувалися воїни УПА. А деякі оповіді навіть стверджують, що підземелля сполучали Ягільницький замок із фортецею в Червоногороді.

Сьогодні ця архітектурна перлина Тернопільщини вважається однією з найкраще збережених на Поділлі. Туристи в замку можуть відчути дух минулих епох і торкнутися до його загадкової історії.

