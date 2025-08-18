Справжнє диво природи: де в Україні відпочити на пікніку у смарагдових лісах біля водоспаду

Усього є два шляхи, щоб дійти до водоспаду

Одним із місць, куди можна вирушити за новими враженнями, неймовірними фотографіями та відпочинком на природі, сміливо можна назвати водоспад Воєводин. Він знаходиться у Закарпатській області та є гідрологічною пам’яткою природи місцевого значення.

"Телеграф" розповідає докладніше про це унікальне місце живої природи. Водоспад розташований на струмку Воєводин за 12 км від села Тур’я Поляна Ужгородського району Закарпатської області. Дорога до нього проходить вздовж гірської річки з мальовничими кам’янистими берегами.

Похід до водоспаду сподобається любителям дикої природи, адже довкола барвисті пейзажі, смарагдові ліси, чисте повітря і немає юрби туристів навколо. А біля водоспаду є місце, де можна влаштувати пікнік.

Водоспад Воєводин.

Дістатись цього місця неймовірної краси можна самостійно, а можна замовити екскурсію, тривалість якої буде в середньому 10 годин.

Де розташований водоспад Воєводин

Усього є два шляхи, щоб дійти до водоспаду. Один із них становить 13 км. Дорога займе приблизно 5 годин. І в цей час уже включено милування красою навколо.

Водоспад.

Інший шлях розрахований на досвідченого туриста чи надійну GPS техніку. Починається маршрут у селі Тур’я Поляна, де в самому центрі потрібно згорнути у напрямку потічка. До бойовика дорога буде асфальтованою, а потім шлях стане звивистим. Тому рухатися потрібно строго вздовж потоку до садиби "Шипіт". Повернути праворуч, дійти до місця, де потік Воєводин впадає в Шипіт, і пройти ще останніх 4 км.

