З діамантами та смарагдом: в Україні продають обручку з СРСР за ціною нового iPhone

На сайті колекціонерів Violity продають золоту каблучку "Бант" зі смарагдом та діамантами з часів СРСР. Його вартість всього на 100 гривень менша, ніж ціна нового iPhone 16.

Продавець вказує, що прикраса 583 проби. Смарагд – 0,5 карат, діаметр – 5 мм Діаманти – 4 штуки, діаметр 1,5 мм. Вага кільця – 3,9 г, а розмір – 19.

Вказана ціна за ювелірний виріб – 45 тисяч гривень.

Також, за словами автора оголошення, реставрація кільця не проводилося. На ньому видно сліди використання.

Продавець готовий надіслати ювелірний виріб як в Україні, так і в усьому світі. Крім того, він може передати товар покупцю під час особистої зустрічі у Києві.

Зазначимо, що речі на Violity продають за допомогою електронних торгів, де покупцем стане той, хто запропонує найвищу ціну. Зараз зазначено, що вартість кільця становить 45 тисяч гривень.

Ця ціна, до речі, всього на 100 гривень менша за ту, яка зараз діє на новий iPhone 16 у магазинах. Його продають за 45 тисяч гривень.

