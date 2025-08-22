Був поселенням кімерійців, а став центром кораблебудування: як Миколаїв отримав свою назву (фото, відео)

Історія назви Миколаєва пов’язана з війною, святим Миколаєм та мореплавцями. Яка версія правдива?

Місто Миколаїв на півдні України насправді має надзвичайно глибоке історичне коріння. На цій території ще за більш ніж тисячу років до нашої ери існувало так зване місто людей кімерійських — найдавніше місто в країні, згадане в джерелах.

В Середньовіччі на цій зручній території литовські князі звели місто Вітовці, нині це частина Корабельного району. У 18 столітті Миколаїв став осередком кораблебудування — тут звели населений пункт Орош.

21 липня 1788 князем Григорієм Потьомкіним наказано закласти верф на півострові при злитті Інгулу та Бугу. Саме тоді вперше згадується назва Миколаїв.

Карта 1787 року - Орош та Вітовка є, а верф ще не заклали

За однією з версій — корабельне місто назване на честь взяття тоді ще турецької фортеці Очаків в тому ж році. Взяття відбулось в день святого Миколая.

Інша версія походження назви — також на честь святого Миколая, але з іншої причини. Адже він традиційно вважається покровителем моряків та мандрівників, а місто закладалось саме як флотське та корабельне і назва мала стати свого роду захистом.

З 19 століття Миколаїв став найбільшим центром суднобудування на Чорному морі та третім по важливості портом Російської імперії.

Вид з царської пристані /Цифровий фотоархів Миколаєва

Вид на Штурманське училище/ Цифровий фотоархів Миколаєва

Не змінилась ситуація і в радянські часи та за роки незалежності. Місто активно розбудовувалось і ставало дедалі красивішим.

Але після 2022 року, як і в часи заснування під час війни з турками, місто знову на передовій — прифронтове в країні, охопленій виром боротьби.

