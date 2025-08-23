Рус

Пункт призначення по-українськи: у Рівному помітили ризикового водія (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Лісовоз їхав достатньо швидко
Лісовоз їхав достатньо швидко. Фото Колаж "Телеграфу"

Епізод з фільму вразив багатьох людей і є дуже впізнаваним

На Рівненській об’їзній дорозі на відео зафіксували водія, який нагадав про відомий фільм жахів "Пункт призначення". Він перевозив стовбури дерев, а з нього летіли частинки просто в автомобіль за ним.

"Так перевозити груз не можна", — зазначають в підписі до відео. Зауважте — в аудіодоріжці водій нецензурно характеризує ситуацію.

Нагадаємо, у відомій серії фільмів "Пункт призначення", дерево вилетіло з вантажівки, вбило водія машини позаду та спричинило ряд аварій.

Пункт призначення, кадр з фільму
"Пункт призначення", кадр з фільму

В мережі часто жартують, що цей трилер та ця сама сцена стали причиною психологічної травми у цілого покоління, і люди тепер бояться їздити за лісовозами.

Пункт призначення, психологічна травма
Про той самий випадок з лісовозом

Водночас цей страх вмотивований, адже погано закріплений вантаж може спричинити аварію. В Україні є чіткі правила, як можна перевозити ліс.

Це можна робити тільки на спеціальному транспорті або переобладнаному окремим синам — автомобілях з бортовою платформою або з шипами чи кониками (спеціальні металеві або дерев’яні упори на кузові вантажівки або причепа, між якими укладають колоди). Для фіксації використовують ланцюги чи троси.

Як перевозити ліс в Україні
Дерева потрібно щільно вкладали та закріпити

Раніше "Телеграф" показував кумедне відео, де кіт та собака не дають господині працювати. Вони намагаються привернути її увагу різними способами.

Теги:
#Відео #Лісовоз #Пункт призначення