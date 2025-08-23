Рус

Живуть афроукраїнці? Де в Україні знаходяться два села зі смішною назвою

Тетяна Крутякова
Відео про села Малі Чорнокінці та Великі Чорнокінці. Фото Колаж "Телеграфу"

Походження назв має кілька теорій

В Україні є чимало населених пунктів з цікавими та дотепними назвами. До прикладу, села Малі Чорнокінці та Великі Чорнокінці.

У мережі вже завірусилось кумедне відео з цими назвами. Зауважимо, що обидва села розташовані у Тернопільській області.

На відео дівчина задумливо дивиться на карту, де показане розміщення сіл з досить смішною назвою. Адже чимало людей подумали про статеві органи афроамериканців.

Ба більше, користувачі під дописом дівчини одразу почали жартувати про те, хто живе в цих селах, а також, що сталось з "Середніми Чорнокінцями".

Село Великі Чорнокінці

Великі Чорнокінці — село Колиндянської сільської громади Чортківського району Тернопільської області. За 35 км від районного центру і 17 км від найближчої залізничної станції Гадинківці. Площа села складає 3,22 кв. км. Всього у Великих Чорнокінцях 421 двір.

Церква, Великі Чорнокінці
Церква, Великі Чорнокінці

Село Малі Чорнокінці

Малі Чорнокінці — село у Колиндянській сільській громаді Чортківського району Тернопільської області. До Малих Чорнокінців приєднано хутір Новоставці. Село розкинулось на берегах річки Нічлава (ліва притока Дністра), за 25 км від районного центру і 15 км від найближчої залізничної станції Гадинківці.

Площа Малих Чорнокінців — 2.170 км². Всього у селі 217 дворів. Вперше про Малі Чорнокінці письмова згадка була у 1564 р., згодом у 1785 році.

Малі Чорнокінці

Як утворилась назва сіл

За однією з легенд, до початку другої половини XVII ст. село називалося Боднарі, але згодом стало Чорні Коні. Під час епідемії холери з'явилась думка, що якщо село тричі оборати чорними волами — хвороба зникне. Однак у селі не було таких волів, тому взяли коней. Після цього село і стали називати Великі Чорнокінці.

За другою легендою, у селі в давнину закінчувалась чорна земля, залишалась одна глина. Від того часу і з'явилась назва Чорнокінці.

Зауважимо, що села на Великі та Малі Чорнокінці після 1965 року об'єднали в одне, але після 1990 року знову розділили на два.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Миколаїв отримав свою назву. Відомо, що місто було поселенням кімерійців, а стало центром кораблебудування.

